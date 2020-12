Mark Hamill repitió su papel de Luke para este cameo, con Max Lloyd Jones actuando como doble de cuerpo

El final de la segunda temporada de 'The Mandalorian', fue uno de los temas más populares en redes sociales pues trajo consigo varias sorpresas como una escena post créditos y la aparición de Luke Skywalker.

Y aunque esta aparición no es la primera conexión de la serie con las películas, sí es la más grande de la serie pues Luke Skywalker apareció en 'The Mandalorian', empuñando su sable de luz verde y con un rostro rejuvenecido digitalmente .

Además en los créditos se confirmó que Mark Hamill, actor de 69 años que interpreto a Luke desde 1977 en Star Wars Episode IV, participando en un total de seis películas de la saga, repitió su papel de Luke para este cameo, con Max Lloyd Jones actuando como doble de cuerpo.

Y es que el legendario Jedi respondió a la llamada psíquica de Grogu, quien se lo ha llevó para entrenarlo.

Por otro lado en la escena posterior a los créditos se dio a conocer que en diciembre de 2021 llegará The Book of Boba Fett, lo que algunos creen es una nueva serie spinoff, aunque también se cree que podría ser el nombre del próximo arco de la temporada de 'The Mandalorian'.

¿Cómo apareció a Luke de Mark Hamill en The Mandalorian?

Los productores agregaron el rostro joven de Hamill al cuerpo del artista Max Lloyd Jones, que tiene características físicas similares; se edita como si se tratara de un videojuego , por ello la cara de Luke Skywalker quedó idéntica y hasta pudo tener unas líneas de diálogo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se utiliza la técnica de CGI (Imagen generada por computadora) pues en Rogue One, hubo versiones animadas de Grand Moff Tarkin, y Leia apareció en un cameo al final.

Asimismo, en 'The Rise of Skywalker', apareció nuevamente a Organa, y Luke.