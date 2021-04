En el tráiler, Sam y Bucky están dispuestos a recuperar el escudo del Capitán América



En redes sociales se ha revelado un nuevo e intenso tráiler de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ para su mitad de temporada en donde al fin veremos la tan esperada batalla entre los héroes y el recién creado US Agent. Esta nota contiene spoilers.

El nuevo episodio de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ llegará a la plataforma de Disney+ el próximo viernes 16 de abril , hecho por el cual las cuentas oficiales de Marvel y Disney han revelado un nuevo e intenso tráiler en donde se anticipa una épica batalla.

Recordemos que el final de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ del capítulo 1x04 terminó con Jhon Walker (Wyatt Russell) ingiriendo el suero del supersoldado y dando como resultado al US Agent.

En los cómics, pese a llevar el manto de Capitán América que Steve Rogers dejó, Jhon Walker se caracteriza por el uso excesivo de la fuerza y, como se vio en este último episodio, terminó asesinando a uno de los integrantes del grupo radical Flags Smashers tras haber muerto su amigo Lemar Hoskins, conocido como Battle Star (Clé Bennet).

Sam y Bucky intentarán quitarle el escudo

En el tráiler se muestra como este suero ha cambiado a Jhon Walker, por lo que tanto Sam (Anthony Mackie) como Bucky (Sebastian Stan) deciden intervenir y quitarle el escudo de Capitán América ya que, ante sus ojos y los del mundo que prescenció dicho asesinato, él no lo merece.

Este tráiler muestra una épica batalla entre Jhon Walker y el duo favorito de Marvel: The Falcon and The Winter Soldier en donde Walker luchará a toda costa por mantener el manto de Capitán América aún cuando ha ensuciado el escudo de sangre, algo que Steve Rogers jamás hizo.

El tráiler lanzado por Marvel Studios ya cuenta con más de 424.9 mil de visualizaciones, 16.8 me gusta y mas de 4.7 mil retweets que, al momento de redactar esta nota continúan creciendo las cifras.