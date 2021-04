Los pasos del Barón Zemo han enamorado a todo Internet



El episodio 1x03 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ o ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, ha dado mucho de que hablar desde su estreno el pasado viernes 2 de abril, pues los fans han amado por completo el baile improvisado de Daniel Brühl y exigen se libere toda la toma.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ es la segunda serie que Marvel produce para la plataforma de streaming Disney+ luego del rotundo éxito que tuvo con ‘ WandaVision ’, en esta nueva aventura vemos lidiar a Sam Wilson (Anthony Mackie) y a Bucky (Sebastian Stan) con la partida de Steve (Chris Evans) como Capitán América tras los eventos de ‘Avengers: Endgame’ (2019).

La trama muestra que existe una variante del suero del supersoldado, suero que le daría los poderes a Steve y a Bucky en su tiempo pero, ahora intentan averiguar quién lo ha recreado y para ello necesitan la ayuda del Barón Zemo (Daniel Brühl) quien participó en ‘Capitán América: Civil War’ (2016) ya que conoce todos los secretos respecto a Hydra, el Soldado del Invierno y el suero.

Fans se enamoran de Zemo tras su baile en Madripoor

En ‘The Falcon and the Winter Soldier’, Zemo acepta ayudar a Sam y Bucky y para ello van a Madripoor en donde se encuentran con una Sharon Carter (Emily VanCamp) prófuga y quien ahora se gana la vida vendiendo pinturas en el mercado negro, esto luego de haber ayudado en los eventos de ‘Civil War’.

Sharon promete averiguar lo que pueda con sus clientes mientras que ahora Bucky, Sam y Zemo se mezclan en la fiesta y es aquí donde ocurre la magia: Zemo saca a relucir sus mejores pasos y se pone a bailar robando el corazón de los fans de ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

Tras este épico momento, los fans han replicado estos segundos de Daniel Brühl como Zemo y es por eso que, durante una entrevista se le cuestionó al actor sobre su ya épico baile:

“Ese momento fue improvisado cuando vi a la multitud bailando, volviéndose loca. Sentí el ritmo y pensé, Zemo ha estado sentado en una celda de prisión alemana poco fiable durante años. Entonces, necesita desahogarse y mostrar sus movimientos. ¡Vamos por ello! Disfrute mucho la reacción de Anthony y Sebastian mirándome” Daniel Brühl

Mi nuevo gif favorito. Barón Zemo bailando es ahora mi spirit animal. pic.twitter.com/ewcWldu3IK — Eduardo Monar. (@EMonarV) — Eduardo Monar. (@EMonarV) April 6, 2021

Exite mas material de Zemo bailando y fans exigen lo liberen

Sin embargo, el ya famoso baile del barón Zemo en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ que ha recorrido todo el Internet con diferentes canciones de fondo y que de acuerdo a Brühl, existe más material que no llegó al corte final del episodio 1x03.

Tras darse a conocer esto, los fans de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ya han comenzado una campaña en redes sociales en donde exigen la liberación de dicho material de Zemo bailando con el hashtag # RealeseTheZemoCut pues, aunque el ‘Civil War’ fue un villano despiadado causante de la separación de Los Vengadores, en la serie y con sus movimientos de baile ya se ha ganado el corazón de todos.

No obstante cabe resaltar que aún no se han revelado las verdaderas motivaciones de Zemo para ayudar a Sam y Bucky, por lo que habrá que esperar los siguientes episodios para saber como avanza la historia de ‘The Falcon and The Winter Soldier’.