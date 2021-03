'The Falcon and the Winter Soldier' estrena intenso tráiler final

'The Falcon and the Winter Soldier' por fin tendrá su estreno el próximo 19 de marzo.

Luego de múltiples retrasos, por fin este 19 de marzo se estrenará 'The Falcon and the Winter Soldier', serie del MCU que originalmente iba a ser el inicio de la etapa de la franquicia en Disney+; pero que por cuestiones relacionadas al Covid-19 no pudo ser.

Para celebrar el lanzamiento, se liberó un nuevo tráiler, donde toda la atención está puesta en el escudo, legado del Capitán América, y que ahora portará Sam Wilson en una misión al lado de Bucky, lo que dará inicio a toda la historia de 'The Falcon and the Winter Soldier'.

La serie continuará los eventos de 'Avengers: Endgame', contando con la dirección de Kari Skogland y guión de Malcolm Spellman. Al igual que 'WandaVision' todos los viernes se estrenará un nuevo episodio.

'The Falcon and the Winter Soldier' podría tener segunda temporada

Aunque apenas se va a estrenar su primera temporada, Kevin Feige habló de una posible segunda temporada para 'The Falcon and the Winter Soldier', señalando que hay varias ideas que podrían desarrollarse para un nuevo bloque de capítulos.

En una conferencia virtual, Feige menciona que si bien no están desarrollando más episodios de 'The Falcon and the Winter Soldier', saben que no pueden tratar a la series de la misma manera que las películas; afirmando que si se da el caso, habrá una segunda temporada o por lo menos un especial.

Falcon and the Winter Soldier Disney

Es importante recalcar lo anterior, pues hasta el momento, las series del MCU están conectadas a lo que sucede en las películas; a diferencia de otras franquicias, no cuentan con total independencia, por ende, no pueden narrar una misma historia en varios bloques.

Si el cine cambia algo del fundamento de Sam o Bucky, es probable que no veamos una segunda parte de la serie, quedando todo en una única temporada.