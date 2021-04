Bucky y Sam recuperan el escudo; se acerca un golpe de los Flags Smashers



El penúltimo episodio 1x05 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ha llegado y lo que muchos esperaban ha sucedido: el enfrentamiento entre Sam, Bucky y John Walker y las reacciones no se han hecho esperar. Esta nota contiene spoilers.

Tras haber tomado el suero del supersoldado en el episodio 1x04, Jhon Waker se volvió inestable y agresivo, matando frente a millones de personas a un miembro de los Flags Smashers con el escudo del Capitán América, haciendo que Sam (Anthony Macky) y Bucky (Sebastian Stan) tengan que intervenir.

apreciemos a bucky siendo feliz y estando en paz en la casa de sam #TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/Xh0nOt6AQ1 — Zoe ⊗ | tfatws spoilers (@fleabaglarson) — Zoe ⊗ | tfatws spoilers (@fleabaglarson) April 16, 2021

El esperado enfrentamiento entre Falcon, Winter Soldier y el recién nacido US Agent hizo que varios internautas reaccionaran a esta dosis de acción y al capítulo 1x05 en general pues, al escapar Karli Morgenthau (Erin Kellyman) tanto Sam como Bucky se van, llevándose el primero el escudo del Capitán América.

Crece la duda sobre el rol de Sharon Carter en ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Una de las mayores interrogantes que el público ha notado en 'The Falcon and the Winter Soldier'en este episodio fue la presencia de Sharon Carter al hablar con uno de los criminales que tanto Steve como Sam se enfrentaron: Batroc the Leaper a quien Sharon le encargó una misión y llegando este con la líder de los Flags Smashers, poniendo en duda su lealtad hacia Falcon y the Winter Soldier o si ella es incluso el Agente de Poder.

El penúltimo episodio de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ fue un descanso ante la acción que antecede al último episodio de la serie el próximo 23 de abril , hizo que los fans aprecian una mejor evolución en los personajes, sus historias y motivaciones; así como un mayor acercamiento entre los protagonistas, es decir entre Sam y Bucky tras haber recuperado el escudo.

Yo viendo a john Walker haciendo su propio escudo #TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/3fuOFHVGgn — 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 (@falIforash) — 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 (@falIforash) April 16, 2021

El gobierno cuando le exigieron a John que regrese el escudo y les llegue con una copia: pic.twitter.com/1iJsmKFXAb — naomı ϟ (@dnlxlillis) — naomı ϟ (@dnlxlillis) April 16, 2021

El episodio 1x05 muestra el miedo al racismo por parte de Sam

En una escena se muestra la desgarradora historia de Isaiah Bradley y su condena por ser el primer supersoldado negro , el verdadero miedo de Sam al tomar el manto del Capitán América y, finalmente la aceptación para hacerlo, esforzándose por ser mejor cada día.

Bucky, por su parte, sigue atormentado por los fantasmas de su pasado pero ahora él puede elegir cómo reaccionar y dar solución ante todo lo que provocó cuando seguía las órdenes de Hydra.

El episodio de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ no pasó desapercibido para los internautas y usuarios de redes sociales, quienes han reaccionado al capítulo con una serie de memes que expresan cada una de sus emociones al ver este episodio 1x05 de la serie transmitida por Disney, y más aún al saber que solo queda un capítulo para el gran final, siendo la serie de ‘Loki’ quien tome su lugar para el próximo 11 de junio.