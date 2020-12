En una foto compartida en sus redes sociales, Shakira presume el look que utilizará para el video musical.

El grupo Black Eyed Peas, en colaboración con Shakira, lanzaron a mediados del mes junio el tema musical ‘Girl like me’, que forma parte del álbum Translation, el nuevo material de la agrupación.

Aunque ‘Girl like me’ es parte del disco de Black Eyed Peas, ha sido Shakira quien ha compartido en sus redes sociales una foto del look que tendrá en el video musical.

La imagen compartida en blanco y negro muestra a la cantante colombiana luciendo su figura con un llamativo traje, una cinta cubre su frente mientras luce su cabello al natural y alborotado.

La foto de Shakira va acompañada de la frase: “Entonces me han dicho que buscas una chica como yo”.

Rich Lee es el director del video musical de ‘Girl like me’. El creador ha trabajado con otros artistas como Rihanna, Maroon 5, Eminem y Lana del Rey

Por su parte, Taboo, miembro de los Black Eyed Peas, comentó para Billboard que el video musical ya se está filmando y ofreció una disculpa por la demora en el lanzamiento. "Para todos los fanáticos de Shakira, el nuevo video está por llegar", dijo Taboo.

El video musical de ‘Girl like me’ se estrenará el próximo 4 de diciembre.