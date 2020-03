Broadway ha decidido ofrecer sus espectáculos vía streaming para sobrellevar la cuarentena impuesta por el Covid-19

El coronavirus ha hecho que miles de personas queden confinadas en sus casas ante la cuarentena impuesta por los distintos gobiernos de los países más afectados como España, Italia o Estados Unidos.

Es por ello que varias empresas del entretenimiento han optado por ofrecer -o extender- sus servicios gratuitamente a través del streaming o plataformas digitales y, a esta propuesta se han unido los célebres musicales de Broadway.

BroadwayHD será un servicio de transmisión para sus obras teatrales que, aunque llegó a Internet en 2015, ante la cuarentena por el Covid-19 se ha convertido en una opción más para lidiar con el aburrimiento de estar todo el día en casa.

Normalmente este servicio tiene un costo de 8.99 dólares, es decir 219.56 pesos por mes pero, ante la alta demanda que han tenido en los últimos días, la empresa ha decidido poner una prueba gratuita por siete días.

Entre su amplio catálogo de las mas exitosas producciones se encuentran: ‘ Cats ’, ‘Sweenet Tood’, ‘Phantom of the Opera’, ‘The Sound of Music’ o ‘The King and I’; además de incluir sus más recientes producciones como ‘ Kinky Boots ’ y ‘42nd Street’.

Además, la biblioteca de BroadwayHD ha actualizado su biblioteca con más de 300 espectáculos que te harán como si estuvieras en la primera fila de los espectáculos más codiciados de Nueva York.