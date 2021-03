El primer vistazo de ‘Star Wars: The Bad Batch’ muestra el regreso de los Clone Force 99



La nueva serie animada de Star Wars, ‘The Bad Batch’, ha estrenado su primer tráiler en donde dan el primer vistazo a los Soldados Clone Force 99 , los cuales llegarán a la plataforma de Disney+ el próximo 4 de mayo.

‘Star Wars: The Bad Batch’ hará su entrada triunfal a la plataforma de Disney+ con un episodio especial de 70 minutos ; a partir del 7 de mayo y cada viernes llegará un nuevo episodio, como las series dentro de la plataforma de streaming.

De acuerdo a la sinopsis de la nueva serie de Star Wars, ‘The Bad Batch’ seguirá a un grupo de soldados clones experimentados y que fueron introducidos por primera vez en ‘The Clone Wars’ en donde buscaban un algoritmo de la República, mismo que estaba en el poder del Almirante Trench.

‘The Bad Batch’ trae de regreso personajes imperdibles de Star Wars como al capitán Rex y Saw Guerrera, a la mercenaria Fennec Shand, la misma que apareció en ‘The Mandalorian’ y que estará presente en la nueva serie de ‘The Book of Boba Fett’, y a Gran Moff Tarkin.

“Star Wars: The Bad Batch sigue a los clones experimentales y de élite de Bad Batch mientras encuentran su camino en una galaxia que cambia rápidamente inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Los miembros de Bad Batch, un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus hermanos en el Ejército Clon, poseen cada uno una habilidad excepcional y singular que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en una tripulación formidable” Sinopsis

‘The Bad Batch’ llega para celebrar el ‘Día de Star Wars’

La elección de la fecha de estreno para la nueva serie 'Star Wars: The Bad Batch' no es una coincidencia pues, el día 4 de mayo ha sido bautizado por toda la comunidad fan y seguidora de la franquicia de George Lucas como el ‘Día de Star Wars’.

Esto se debe al juego de palabras que forman en inglés: “ May the 4th be with you” , es decir “Que la fuerza esté contigo” o “Que la fuerza te acompañe”.

La llegada del nuevo tráiler también trajo consigo un nuevo póster que, tal y como el primer vistazo muestra el estilo de animación de la nueva serie de Star Wars que caracterizó a ‘The Clone Wars’, primera serie de Dave Filoni.

Pero esto no será todo de la franquicia de Star Wars, pues se espera que para finales del 2021 o principios del 2022 se estrene ‘The Book of Boba Fett’, un spin-off de ‘The Mandalorian’, mientras que la tercera temporada de esta se espera grabarse el próximo mes de abril.