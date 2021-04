Luego de una saga exitosa de 8 películas y un spin-off próximo estrenarse, Lionsgate planea un serie de televisión de la franquicia de terror ‘Saw’

En una reciente entrevista con ‘Deadline’, el presidente de Lionsgate Television, Kevin Beggs, comentó que existen planes para realizar una serie de televisión de la saga de terror ‘Saw’.

Desafortunadamente, Kevin Beggs no quiso dar detalles más amplios de este proyecto televisivo basado en la popular franquicia de ‘Saw’.

"Siempre estamos explorando lo que podemos hacer en televisión con algo como la franquicia ‘Saw’, así que eso es una conversación" Kevin Beggs

‘Deadline’ también informó que Lionsgate, junto con Twisted Pictures, está explorando la adaptación televisiva del libro ‘Saw’ de Mark Burg y Oren Koules.

Lionsgate también se encuentra desarrollando una serie de ‘Psicópata Americano’

En sus declaraciones, Beggs habló de una estrategia dentro de Lionsgate para fusionar a creativos de las distintas ramas de la compañía para explorar las potencialidades de sus producciones.

De acuerdo con Beggs, de aquella estrategia surgieron grandes colaboraciones que permitieron producir la serie televisiva ‘Dear White People’, basada en la película homónima de 2014.

Actualmente Lionsgate se encuentra en desarrollando un proyecto inspirado en la cinta ‘Blindspotting’; incluso se está preparando una serie de ‘Psicópata Americano’.

El próximo mes de mayo llegará a cines ‘Spiral: From the Book’

Mientras tanto, el próximo mes de mayo llegará a cines la película ‘Spiral: From the Book of Saw’, dirigida por Darren Lynn Bousman y estelarizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson.

Además, hace unas semanas llegaron reportes sobre una posible nueva película de la franquicia de 'Saw', con la compañía Atomic Monster (de James Wan) como productora.

A pesar de que las últimas películas de ‘Saw’ no fueron bien recibidas por el público y la crítica, la saga cuenta con una gran cantidad de fanáticos y es considerada de culto.

Dirigida por James Wan, la película original de ‘Saw’ fue estrenada en 2004 y fue un éxito de taquilla, recaudó más de 2 mil millones de pesos en todo el mundo.