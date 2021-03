'Spiral: From the Book of Saw' es un spin-off/reboot de la saga original.

Luego de varios retrasos, 'Spiral: From the Book of Saw' ya tiene fecha de estreno, la cual se dio a conocer en un nuevo tráiler donde podemos ver parte de la historia y a los protagonistas de la misma, Chris Rock y Samuel L. Jackson.

'Spiral: From the Book of Saw' se centrará en Ezekiel ‘Zeke’ Banks, un joven detective que tendrá que hacerle frente a "Jigsaw", quien aparentemente no murió en la última película y ha regresado para seguir con sus juegos mortales.

El filme se estrenará el próximo 14 de mayo en cines de todo el mundo (donde la pandemia lo permita), a diferencia de la gran mayoría de obras actuales, Lionsgate decidió arriesgarse y 'Spiral: From the Book of Saw' no será liberado en plataformas de streaming o Video On Demand.

​'Spiral: From the Book of Saw' busca darle un nuevo aire a la franquicia

Aunque inició como una saga destacada que hacía un buen uso del thriller policiaco, el horror, gore y la crítica social, poco a poco 'Saw' se fue desvirtuando debido a la sobreexplotación a la que fue sometida; la productora busca que 'Spiral' le regrese un poco de la popularidad perdida.

Por ello, aunque se mantendrá el estilo sangriento de la franquicia, los realizadores de 'Spiral: From the Book of Saw' decidieron regresar el foco de atención al drama más que a los juegos letales que pudieran aparecer en esta entrega.

Spiral: From the Book of Saw Lionsgate

Esto se debe a que las torturas originales de 'Saw' pasaron de ser un elemento de shock a meras secuencias llenas de morbo y humor involuntario, prestándose más para la parodia y burla de la gente, que en causar un verdadero impacto emocional.

Al final, la saga de 'Saw' vivía básicamente de presentar manera "creativas" de matar a los protagonistas, no tanto de contar una historia como tal, de ahí que ' Jigsaw ' de 2017 no fuera tan bien recibida y se decidiera hacer este reboot.

