"House of Dragon", precuela de Game of Thrones, comenzará a filmarse en 2021 para estrenarse en 2022.

Fans de Game of Thrones sonríen y es que acaban de revelar que la producción de la tan esperada precuela de la exitosa serie de HBO está por iniciar. “House of the Dragon” comenzará a filmarse en 2021.

A través del Twitter oficial de la producción creada por David Benioff y D.B. Weiss basada en las novelas de George R.R. Martin se dieron a conocer las primeras imágenes de la próxima serie. Se trata de la imagen de dos dragones.

Fans no tardaron en aplaudir su regreso; no obstante, lamentaron que HBO no fuera más específico y es que no indicaron la fecha en que arrancará la producción de House of Dragon, únicamente insinuaron que será pronto. Cabe señalar que su debut está programado para el 2022.

Lo que se sabe: la precuela de Game of Thrones tendrá 10 episodios. El actor Paddy Considine será uno de los protagonistas. Curiosamente recientemente apareció en la serie de HBO “The Outsider” y actualmente podemos disfrutar su trabajo en “The Third Day”.

Según Variety, Paddy Considine interpretará al ‘Rey Viserys I’ en la precuela de Game of Thrones. Este personaje fue elegido por la familia Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal.

“El Rey Viserys I es un hombre cálido, amable y decente que solo desea continuar con el legado de su abuelo, pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes”, cita la sinopsis oficial de la precuela de Game of Thrones.

House of the Dragon contará la historia de la casa Targaryen. La trama se centrará 300 años antes de los eventos ocurridos en Game of Thrones, serie que tuvo un final agridulce luego de ocho temporadas.