Por segunda ocasión el actor Drake Bell de 33 años de edad, acudió como invitado al programa Hoy, donde participó en la dinámica “Canta la Palabra”.

Sin duda su participación en televisión mexicana fue muy criticada, el actor de Drake & Josh según sus admiradores, no dio gracia, parecía no entender a dinámica y lucia muy incómodo en el juego donde tienen que interpretar una canción de acuerdo al término que les toque.

Cabe mencionar que Bell hizo su presentación totalmente en español y el momento más criticado fue cuando cantó el tema de “La Bamba” junto a Maribel Guardia.

“Ni siquiera pude ver todo el video, me causa incomodidad solo vi la parte de Drake”, “Drake está muy flaco no?”, “Drake Bell cantando con Maribel Guardia no mamen que sigue Paquita con Britney?”Me imagino la incomodidad del hermoso del Drake”, “Pobre Drake como cayó tan bajo”, “Que el agente de Drake no lo lleve a esas estupideces se ve mal”, “La cara de Drake Bell todo confundido si saber de qué hablan”, fueron solo algunos comentarios.

Aquí te dejamos el video donde Drake Bell canta junto a Maribel Guardia:

En el programa también estuvieron Paul Stanley, quien hizo un homenaje a Camilo Sesto, Gaby Spanic, Andrea Legarreta, Mau Mancera, Marisol González y Andrea Escalona.