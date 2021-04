El posible regreso de una tercera temporada de ‘Mindhunter’ a Netflix estaría en pláticas.



Luego de que la serie ‘Mindhunter’ fuera cancelada en enero del 2020, se ha reportado que el cineasta David Fincher y Netflix se encuentran en conversaciones para revivir la serie y crear una tercera temporada.

De acuerdo a los reportes, luego de que ‘Mindhunter’ quedara en una espera indefinida debido a su alto coste y a los protagonistas de la serie Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv terminaran sus contratos, ahora existe una posibilidad de que la serie sea retomada.

Durante una entrevista con Vulture, David Fincher había declarado que realizar la serie de ‘Mindhunter’ de Netflix era demasiado trabajo pese a que era un proyecto que amaba demasiado y lo agotaba mentalmente.

“Vivimos ahí durante casi tres años. No año tras año, pero probablemente sí pasaba con ella seis meses o siete meses al año. Era agotador. ‘Mindhunter’ fue mucho para mí. La segunda temporada no salió bien. Al final terminé mirando lo que estaba escrito y decidiendo que no me gustaba nada de eso, así que lo tiramos y comenzamos de nuevo” David Fincher

Las audiencias no justificaron el alto coste de 'Mindhunter'

De acuerdo a las explicaciones del director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos y Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de la plataforma de streaming negociaron con Fincher la producción de ‘Mank’ (2020) -que fue bien recibida por la crítica- y decidieron poner en pausa ‘Mindhunter’, una serie cara que no justificó su precio en cuanto a las audiencias.

Hace unos meses, David Fincher puso en duda el regreso de ‘Mindhunter’ al declarar que la serie podría volver en unos cinco años pero ahora, hay reportes que se han estado filtrando sobre el posible regreso de una tercera temporada de la serie tras las pláticas entre el director y Netflix.

“Todavía es muy pronto, pero Fincher parece estar más optimista sobre el proyecto” Fuente anónima

Con información de Small Screen.