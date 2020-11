La exreina de belleza acudió al programa Ventaneando y durante su plática, el conductor criticó la actitud de Jones.

El pasado 17 de noviembre, Sofía Aragón realizó una transmisión en vivo donde acusó a Lupita Jones de dejarla sin dinero ni comida en certamen de belleza. De inmediato la Miss Universo 1991 respondió, aunque después ofreció una disculpa por su reacción.

La exreina de belleza acudió al programa Ventaneando donde habló sobre el pleito con Jones. Daniel Bisogno aprovechó su plática para arremeter contra Lupita Jones y lanzó una grosería en pleno programa en vivo.

Sofía Aragón comenzó su participación asegurando que su video en el que expuso lo que vivió en el certamen de belleza no es una venganza por no entregar la corona.

"Esto viene de muchísimo tiempo atrás. Quiero recalcar que no tiene nada que ver con entregar o no mi corona, claro que fue un motivo para mí para alzar mí voz” Sofía Aragón

La también conductora detalló que sus declaraciones son parte de un movimiento en el que están participando varias personas que buscan que no haya más abusos.

“En este momento me da muchísimo gusto decir que las verdades que yo dije en el en vivo, todas las puedo comprobar y que no tiene nada que ver con estar enojada, triste o molesta por no entregar la corona" Sofía Aragón

Sobre la respuesta de Lupita Jones, Sofía Aragón detalló que no la molestaron porque las cosas no fueron así.

“Si ella lo que intentaba, a través de ese comunicado que todos vieron, era alterarme, era sacarme de mi zona de confort, de mi zona de paz, pues no lo iba a lograr porque ella sabe que no soy así" Sofía Aragón

En este sentido la modelo detalló que ella siempre ha hablado que sufrió depresión, pero es algo que ha trabajado por lo que ya no le afecta lo que se pueda decir.

“Yo siempre dije que sufrí un tema de depresión hace mucho tiempo y que es algo que yo ya superé y es algo que trabajé y por eso doy conferencias desde hace más de cinco años” Sofía Aragón

Sofía Aragón reveló que ella no tiene nada que perdonarle ya que en realidad no le afectaron sus palabras.

“No tengo nada que perdonarle, a mí no me ofendió, realmente sus verdades fueron tan falsas que no me mueven. Entonces que mejor le pida perdón a todas las reinas por cosas que sí hizo” Sofía Aragón

Daniel Bisogno criticó a Lupita Jones

En ese momento Daniel Bisogno arremetió contra Lupita Jones y lanzó una grosería en pleno programa en vivo.

“Es decir pinche vieja, no lo vamos a negar, porque te voy a decir lo que pasa, tú no puedes salir y hablar mal de algo que supuestamente has construido” Daniel Bisogno

Durante su participación el conductor de Ventaneando agradeció la valentía de Sofía Aragón y detalló que Jones al hablar mal de las concursantes lo único que hace es arremeter contra su propio programa.

“De todas esas mujeres de las que habló, de todas esas participantes a las cuales lastimó en su mayoría, porque lo han ido diciendo desde que tú tuviste la valentía de hacerlo y que seguro irán saliendo más, estás hablando de ti misma, como tú lo dices en el sentido de que si eran drogadictas que si eran no sé qué y si tú las aceptas en tu..." Daniel Bisogno

Daniel Bisogno también aseguró que las declaraciones de Sofía Aragón dañaron a Lupita Jones y por eso declaró de esa manera.