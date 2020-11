Ana María Alvarado recibió una impactante sorpresa de su hijo cuando se encontraba al aire.

Ana María Alvarado fue hospitalizada hace unas semanas tras contagiarse de Covid-19 y al compartir su experiencia desde el nosocomio, rompió en llanto en pleno programa.

Ahora ya que esta completamente sana, la conductora volvió a llorar durante el programa “Sale el sol”, matutino de Imagen Televisión, pero en esta ocasión de felicidad. Resulta que la periodista celebró su cumpleaños número 52, por lo que su familia y amigos cercanos le mandaron buenos deseos mediante un video que editó la producción.

Al terminar este, se sorprendió con la inesperada visita en el foto de su hijo Alejandro quien cargaba un hermoso pastel, al verlo fue tal su sorpresa que no le importó que se encontraba al aire y rompió en llanto por la bonita sorpresa y lo abrazó fuertemente.

Apenado ante las cámaras, pero emocionado por acompañar a su mamá en ese especial día, el hijo de Ana María Alvarado comentó que no era bueno diciendo palabras y menos ante las cámaras, pero esperaba que su presencia le ayudara.

“Ya no me hagan llorar porque será el año de la llorona. Ya no quiero llorar porque he llorado mucho. Ya me acabé las lágrimas de todo el año. Muchas gracias. Han sido pruebas duras porque las cosas de la salud son complicadas pero bueno, ya la libramos y pasamos. Ya estoy bien, esperemos ya no más enfermedad, pura salud porque sin salud no hay nada” Ana María Alvarado

Con motivo de su cumpleaños, también apareció para festejarle Paulina Mercado, Mimi, Talina Fernández y Mauricio Mancera, conductores del matutino.