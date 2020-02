5 años después, Yuri vuelve a apostar al reguetón

A través de Instagram, Yuri reveló haber grabado una canción junto al cantante de género urbano Nio García.

La cantante Yuri, de 56 años de edad, no es una persona que se rinde fácilmente, su filosofía cita: “si no te sale a la primera, lo intentas hasta que salga bien” y por esta razón vuelve a arriesgarse con el reguetón. Su siguiente disco incluye una canción de este género.

Esto fue dado a conocer por la interprete en su cuenta de Instagram donde publicó una foto en la que estrena tinte de cabello -ahora es rojo- y en la cual se acompaña del cantante de género urbano, el puertorriqueño Nio García.

“Pronto una súper sorpresa junto a Nio García y que este verano tu amor dure todo el año” Yuri. Cantante

Sin dar grandes detalles, la jarocha adelanta que no solo llegará el audio sino el video el cual se grabó en La Habana, Cuba, el pasado 11 de febrero. Incluso la fotografía publicada en la red social es de una escena. No obstante, aún no hay fecha de lanzamiento.

Cabe recordar que será la segunda vez que la también actriz le apueste al reguetón, su debut lo hizo junto al reguetonero Yandel con quien presentó la canción “Al bailar” misma que llegó a la radio y en diversas plataformas en 2015.

En aquella ocasión la suerte no estuvo de su lado y es que el tema pasó sin pena ni gloria; sin embargo, hoy las cosas pueden cambiar, Yuri tiene grandes esperanzas de conquistar -aún más- a su público con este lanzamiento junto al puertorriqueño apodado 'Che Robótico' quien ha colaborado con Ozuna, Lito Kirino, Anuel AA, y Darkiel, entre otros expertos en la música urbana.