Una colectiva de Nicaragua adaptó la canción de Karol G y Nicki Minaj para dar un mensaje de empoderamiento femenino

Una de las canciones más populares en los últimos meses ha sido ‘Tusa’, la canción de Karol G y Nicki Minaj ha sido adaptada en diferentes partes del mundo, pero la que más se ha viralizado es su versión feminista.

Un colectivo de mujeres de Nicaragua cambió la letra de la canción para dar un mensaje de empoderamiento a las mujeres. De acuerdo con ‘Enredadas’ la idea de esta nueva adaptación es terminar con la idea de que esta bien y es aceptable que las mujeres permanezcan en una relación tóxica.

En ‘Tusa’ feminista se habla sobre la importancia de evitar hombres manipuladores.

'Se que soy fuerte, valiente y que puedo estar sin vos, porque me amo, me respeto y ya no tengo miedo'' Letra Tusa feminista

El tema nació como parte de la campaña '' No soy yo, es tu violencia '' con la que diversos colectivos feministas de Nicaragua buscan identificar y combatir la violencia de género en parejas jóvenes.

Con esta canción el colectivo espera que las mujeres puedan identificar comportamientos machistas en sus relaciones , tales como el acoso y los celos, para poder salir a tiempo de este tipo de amor tormentoso.

"Ella se cura con cumbia y el toxiamor pa' la tumba" Letra Tusa feminista

El colectivo de mujeres eligió esta canción gracias a su popularidad y porque ha sido duramente criticada por ratificar el papel de la mujer como una persona sumisa.

Mientras que la versión de Karol G y Nicki Minaj señala que:

“Pero si le ponen la canción (Hmm)

Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón (No)

¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?”

En la ‘Tusa’ Feminista la letra es la siguiente:

“Se cansó de ser buena, ahora es ella quien disfruta que porque el novio le pagó mal, ya no se ve sentimental, dice que por otro ya no llora. Pero si le ponen la canción le da una emoción total, bailando se comienza a curar. Pero él la sigue acosando, se ve que la quiere manipular”.

El video de la nueva versión feminista se compartió tanto en Youtube como en Facebook, donde se supera las 20 mil visitas.