Cher estrenará disco en septiembre

Las mejores noticias llegan cuando menos te lo esperas, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo disco de Cher.

“Dancing Queen”, que recopila los mejores covers de Abba, saldrá a la luz el 28 de septiembre.

“Siempre me ha gustado Abba y vi el musical original de Mamma Mia en Broadway tres veces. Después de filmar 'Mamma Mia! Here We Go Again’, recordé una vez más las canciones geniales e intemporales que escribieron y comencé a pensar: ¿por qué no hacer un álbum de su música?”, dijo en entrevista con Variety.

“Las canciones eran más difíciles de cantar de lo que imaginaba, pero estoy muy feliz de cómo salió la música. Estoy muy emocionada de que la gente lo escuche. Es un momento perfecto”, agregó.

El primer sencillo será nada menos que “Gimme! Gimme! Gimme!”

El tracklist es el siguiente:

1. Dancing Queen

2. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

3. The Name Of The Game

4. SOS

5. Waterloo

6. Mamma Mia

7. Chiquitita

8. Fernando

9. The Winner Takes It All

10. One Of Us