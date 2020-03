Posponen el Festival Ceremonia 2020 debido a pandemia de coronavirus

A través de sus redes sociales, organizadores del Festival Ceremonia 2020, anunciaron que el evento se pospondrá debido a la crisis del coronavirus.

Un nuevo nombre se suma a la ya larga lista de eventos que se han visto afectados por la emergencia mundial de coronavirus, en esta ocasión se trata del Festival Ceremonia 2020, el cual anunció que pospondrá su edición planeada para abril de este año.

A través de sus redes sociales, los organizadores anunciaron que debido a las recomendaciones de la OMS, la Secretaria de Salud y las afectaciones a los vuelos internacionales, se vieron en la necesidad de mover el concierto masivo al segundo semestre del año.

Aún no se sabe la fecha exacta; sin embargo, aseguran que los fans no perderán su boleto, pues todas las entradas vendidas hasta el momento, serán efectivas para la nueva fecha; no se dieron detalles sobre reembolsos para aquellos que así lo deseen.

El Festival Ceremonia 2020 se iba a realizar en el Campo Marte

Algo que a muchos llamaba la atención del Festival Ceremonia 2020, es que si iba a realizar en el Campo Marte de la CDMX, una instalación militar y que no se había prestado para este tipo de eventos, aunque sí había estado disponible para carreras y contenido deportivo.

Esto sorprendió a muchos, pues no esperaban que la nueva sede del evento fuera en un lugar tan atípico; aún así, el cartel encabezado por The Chemical Brothers y Thom Yorke era lo suficientemente atractivo para ver lo que se tenía preparado.

Festival Ceremonia 2020. Amenaza de vecinos. Twitter

No es la primera vez que el Ceremonia enfrenta problemas de logística que impliquen la cancelación del evento; en 2017 se tuvo que suspender uno de los dos días que se tenían contemplados para su realización, esto después de que parte de un escenario colapsara por las ráfagas de viento.

Fans señalan que están conscientes de lo que sucede a nivel mundial y comprenden que el festival tenga que aplazarse; no obstante, esperan que parte del cartel se mantenga.

Con información de Instagram.