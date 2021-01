Alexi Laiho, líder y fundador del grupo finlandés Children Of Bodom murió a los 41 años en su casa en Helsinki.

Este lunes 4 de enero de 2021 se dio a conocer la muerte del músico Alexi Laiho, líder y fundador del grupo finlandés de death metal Children Of Bodom.

Alexi Laiho murió a los 41 años de edad en su casa en Helsinki, Finlandia , así lo indicó la cuenta oficial de Instagram del músico, sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del deceso, solo se señaló que el líder de Children of Bodom tenía problemas de salud .

A través de un comunicado en redes sociales, se mencionó que Alexi Laiho, uno de los guitarristas más reconocidos del mundo, murió en la última semana de diciembre .

“Uno de los guitarristas más reconocidos del mundo, Alexi Laiho, ha fallecido. El músico, más notablemente conocido como el hombre del frente de Children Of Bodom, murió en su casa en Helsinki, Finlandia, la semana pasada”. Comunicado de Instagram de Alexi Laiho

¿Quién era Alexi Laiho, líder y fundador de Children Of Bodom?

Alexi Laiho nació el 8 de abril de 1979 en Espoo, Finlandia y fue en 1993 cuando fundó Children Of Bodom junto al baterista, Jaska Raatikainen . La banda fue reconocida a nivel internacional y grabó más de ocho álbumes de estudio.

No obstante, en el 2019 Children Of Bodom anunció su desintegración, por lo que Alexi Laiho comenzó un nuevo proyecto llamado Bodom After Midnight con el que interpretaría las canciones de su antigua banda.

Los miembros de Children Of Bodom lamentaron la muerte de Alexi Laiho y expresaron que perdieron a un hermano, ya que llevaban más de 25 años de amistad.

“La memoria y música de Alexi vivirá por siempre. Nuestros pensamientos están con su familia en ese tiempo tan difícil”. Children Of Bodom

Por su parte, los integrantes de Bodom After Midnight manifestaron que están sorprendidos y devastados con la muerte repentina de Alexi Laiho y las palabras no pueden describir la “profunda tristeza que sienten” .

De acuerdo con la hermana de Alexi Laiho, el músico tendrá un funeral privado, además, pide la privacidad y comprensión de todos ante su lamentable muerte.