Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson coescribieron el tema “Oh Santa!”, que originalmente fue lanzado en 2010.

Con el inicio del mes de diciembre, las canciones navideñas comienzan a sonar, además de que las personas siempre se acuerdan de la cantante Mariah Carey, quien destaca por sus canciones y celebraciones de Navidad.

Este año no fue la excepción, ya que Mariah Carey decidió realizar una nueva versión de “Oh Santa!”, que originalmente fue lanzada en 2010, junto a la cantante Ariana Grande y la actriz Jennifer Hudson, quienes también participaron en el escrito de la canción.

La nueva canción de Mariah Carey con Ariana Grande y Jennifer Hudson, “Oh Santa!”, está disponible en todas las plataformas musicales.

Además, la canción “Oh Santa!” forma parte del programa especial que la estadunidense ha realizado: Mariah Carey’s Magical Christmas Especial .

A través de su cuenta de Instagram, Mariah Carey compartió una parte del video de “Oh Santa!”, y escribió que su programa está disponible en la plataforma de Apple TV.

“¡Estoy muy emocionada de compartir este musical verdaderamente mágico contigo y espero que te brinde felicidad, risas y la alegría navideña que tanto necesitas!”. Mariah Carey

En el video del sencillo “Oh Santa!”, Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson, vistieron acorde a la época navideña, además, se encuentran rodeadas de “ duendes ” en el lugar que hace alusión a una juguetería.

Tras la publicación del video, algunas celebridades felicitaron a Mariah Carey por la canción, además de mencionar que era justo lo que el 2020 necesitaba.

“Mariah y Jennifer acaban de salvar el 2020”, “Gracias, Mariah, por salvar la Navidad”, “Demasiado bueno”, “Las tres mejores voces del mundo juntas para salvar el 2020”, son algunos de los comentarios por parte de los internautas.