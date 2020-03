¿Quieres cantar con Lucero? Hoy puedes hacerlo

A las 6 de la tarde tienes una cita con Lucero. La cantante realizará un karaoke vía Instagram Live.

Lucero le está sacando provecho a la cuarentena voluntaria por la pandemia del coronavirus Covid-19 y es que además de reencontrarse con Yuri y Tatiana (aunque sea mediante redes sociales) intenta acercarse más a sus fans.

La cantante sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que hoy viernes 27 de marzo realizará un karaoke por Instagram Like. La cita es a las 6 de la tarde hora de México.

“Gente linda les cuento que quiero hacer para ustedes pues sino un acústico porque no tocó la guitarra, no toco el piano… toqué en Bellas Artes seis meses pero no me abrieron… Entonces, como no toco ningún instrumento quiero hacer un Lucero Karaoke. No pueden faltar porque estoy segura que la vamos a pasar muy bien desde su casa” Lucero. Cantante

Fans no caben de la emoción, en menos de 24 horas, la publicación superó los 55 mil Me Gusta. “Sí, más puesta que un calcetín”, “Canta la de ‘Lento’”, “Invita a Yuri”, “Perfecto”, “Por favor, llama a un fan”, “Qué emoción, ahí estaremos”, son algunas de las reacciones.

Cabe recordar que hace unos días Lucero se puso en contacto con Yuri para acordar un dueto musical. El tema se incluirá en el disco que ‘La jarocha’ lanzará por sus 44 años de carrera. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Asimismo, la también actriz confirmó una colaboración con Tatiana, quien durante este 2020 lanzará un disco de duetos que incluirá la participación de Yuri, Pedro Fernández, La Leyenda, La Trakalosa y Edwin luna.