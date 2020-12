Dave Grohl promocionó su nuevo sencillo y pidió a los usuarios del Metro de la CDMX que utilicen cubrebocas

Este 28 de diciembre, Dave Grohl, el exbaterista de Nirvana mandó un importante mensaje en español a todos sus fanáticos de la Ciudad de México, esto, a través de las pantallas del Metro.

El músico, quien ha estado muy activo en redes sociales, grabó un mensaje especial para los mexicanos desde la comodidad de su casa, en el que dejaba ver que se preocupa por todos ellos. Pues en este, instó a los usuarios del metro a llevar a cabo las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas.

Así mismo, durante su video Grohl líder de Foo figthers invitó a los fanáticos a escuchar su nuevo sencillo “Shame Shame”, el cual forma parte del décimo álbum de su banda, el cual llevará por nombre Medicine at Midnight, y llegará en forma física y digital el próximo 5 de febrero de 2021.

En el video, se escucha al artista decir: “Hey, chilangos, soy Dave Grohl de los Foo Fighters, disfruten su viaje con nuestra nueva canción. Cuídense mucho y usen cubrebocas, por favor”, cerrando con un beso para sus fanáticos.

Aunque ustedes no lo crean, ¡Dave Grohl está en las pantallas del Metro de la CDMX! 😱🤯



Y sí, tiene un mensaje importante para todos los fans chilangos de los @foofighters, usar cubrebocas ☝🏼😷#DaveGrohl#FooFighters pic.twitter.com/pkeNXiof7U — SopitasFM (@sopitasfm) — SopitasFM (@sopitasfm) December 28, 2020

Dave Grohl en redes sociales

Recientemente Dave Grohl abrió una cuenta de Instagram donde aprovechó para contarle al mundo historias con otros músicos famosos, armar una batalla épica junto a la pequeña Nandi Bushell, rendirle tributo a su mamá y estrenar una rola con Ringo Starr y Paul McCartney.