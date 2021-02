A través de un video, Daft Punk dio a conocer su separación, luego de 28 años de carrera musical.

Tal parece que este lunes 22 de febrero de 2021 , el mundo de la música electrónica amaneció con malas noticias, pues la famosa agrupación Daft Punk anunció su separación.

Daft Punk, conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, publicó un emotivo video en su canal de YouTube para dar a conocer que su carrea musical de 28 años llegó a su fin, a pesar de ser una de las bandas más importantes de su género.

En el video, titulado ‘ Epilogue ’, y que dura cerca de ocho minutos, utilizaron fragmentos de su película ‘ Electroma ’, del 2006 que, sin duda, sus fans no esperaban ver usada para anunciar el final de Daft Punk.

En las imágenes se aprecia que Guy-Manuel de Homem-Christo activa una bomba para “destruir” a Thomas Bangalter, y posteriormente, se aleja sobre el horizonte. Sin embargo, lo que dio a entender sobre una separación fue la leyenda “ 1993-2021 ”, es decir, los años de trayectoria del dúo francés.

De acuerdo con el portal Pitchfork, la publicista de Daft Punk, Kathryn Frazier, confirmó la noticia de su separación definitiva, aunque no reveló los motivos.

Trayectoria musical de Daft Punk

Daft Punk se formó en París, Francia, en el año de 1993, pero fue hasta 1997 que lanzaron su álbum debut, ‘ Homework ’, del cual salieron éxitos como ‘Around the World’ y ‘Da Funk’.

No obstante, su peculiar atuendo con trajes “robot” los llegó a definir visualmente, mientras promocionaban su segundo álbum de estudio ‘ Discovery ’ en el 2002.

Fue así que con las canciones "One More Time" y "Harder, Better, Faster, Stronger", Daft Punk logró posicionarse como uno de los dúos más importantes y exitosos en la historia de la música electrónica.

Entre sus logros destacan 12 nominaciones a los premios Grammy , de los cuales ganaron seis, cuatro álbumes de estudio, y una película animada, además de un legado de música electrónica único.

Durante su trayectoria, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter colaboraron junto a The Weeknd, Pharrell Williams, Julian Casablancas y Kanye West, por mencionar algunos.

Fanáticos reaccionan a la separación de Daft Punk

Minutos después de que Daft Punk anunciara su separación por medio de un video, los fanáticos no tardaron en reaccionar a la triste noticia, posicionándolos en el número uno en tendencias de Twitter .

Con memes “tristes” y fotos de Daft Punk, los internautas expresaron su sentir, además de agradecer a la agrupación por los años y su música.

Yo al enterarme que Daft Punk se separa, igualito. #daftpunk pic.twitter.com/surCbgHgvn — Manuel Castro (@ManuCast_14) — Manuel Castro (@ManuCast_14) February 22, 2021

Tenía la ilusión de algún día ver a Daft Punk en vivo, quedé: pic.twitter.com/qdlonkDNCK — Ohto Crítico de Cine (@stoch778) — Ohto Crítico de Cine (@stoch778) February 22, 2021