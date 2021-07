José Manuel Figueroa anuncia colaboración con The Black Eyed Peas

Las sorpresas del día comienzan a hacerse presentes: primero nos enteramos que Mauricio Clark se retira de la televisión para convertirse en entrenador deportivo en Veracruz y ahora nos informan que José Manuel Figueroa cantará con parte del grupo The Black Eyed Peas.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Joan Sebastian anunció su participación en la nueva versión del tema Where Is The Love?

Preparado una sorpresa para ustedes junto a mi s amigos @bep #blackeyedpeas @es_poncho seguro que les va a encantar, #whereisthelove #dondeestaelamor #latinosunidos #video #proximamete Una foto publicada por Figo (@josemanfigueroa) el 26 de Oct de 2016 a la(s) 5:56 PDT

No obstante, en esta nueva versión, Figueroa no es el único involucrado. El cantante compartió otra fotografía, donde además de aparecer junto a Printz Board, también se ve a Jesús Navarro, vocalista del grupo Reik, confiesa que habrá video de este nuevo proyecto:

Excelente día en el estudio de grabación junto a @chuinavarro y @printzboard @bep @polo_molina_ 🎼 😬👍🏼. #blackeyedpeas #whereisthelove #dondeestaelamor #latinosunidos #videomuypronto Una foto publicada por Figo (@josemanfigueroa) el 26 de Oct de 2016 a la(s) 6:27 PDT

Mientras tanto, acá la versión original de Where Is The Love?