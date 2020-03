VIDEO: Billie Eilish enseña su cuerpo sin tanta ropa por primera vez

Billie Eilish sorprendió a sus fans al quitarse la ropa durante su concierto en Miami.

Billie Eilish está en boca de todos luego de su concierto en Miami, donde decidió quitarse la ropa como una forma de protestar. Sin duda es una de las jóvenes más destacadas de la música en la actualidad.

Aunque en diversas ocasiones ha manifestado su negativa ante mostrar su cuerpo, la intérprete evita dar conciertos con ropa demasiado ajustada y para las alfombras rojas apuesta por usar varias capas de prendas.

Sin embargo, en esta ocasión Billie Eilish de 18 años sorprendió a sus seguidores por lo que su postura al respecto de la ropa que usa es comprensible; puesto que ella evita ser sexualizada o demeritada por su apariencia, así lo contó a Vogue Australia en entrevista.

“Esto le quita a la gente la oportunidad de criticar cómo luce mi cuerpo. Quiero capas y capas y capas para ser misteriosa. Tú no conoces lo que hay debajo y no sabes lo que hay arriba” Billie Eilish. Cantante

Como parte de su gira ‘Where do we go?’, aprovechó su pasó por Miami y protestó con su cuerpo. Durante el intermedio de su concierto, Eilish puso en las pantallas un clip donde se ve cómo poco a poco se desnuda.

“¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, Si me quito las capas, soy una puta y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él” Billie Eilish. Cantante

Aquí te dejamos el video de Billie Eilish

ESTOY GRITANDO BILLIE EILISH TE AMO

pic.twitter.com/SXkpFJOgiE — sof 87 (@tragosdeclorox) March 10, 2020