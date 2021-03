El youtuber conocido como Scott Traveling Channel ya entregó los tanques de oxígeno de la rifa de su Mercedes- Benz

A principios de febrero el youtuber Scott Adrián Moreno, mejor conocido como Scott Traveling Channel anunció que rifaría dos de sus autos con el propósito de conseguir dinero para comprar tanques de oxígeno, los cuales donaría a quienes los necesitaran.

“ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos”. Scott Traveling Channel

Y ahora tras la primera rifa de su Mercedes- Benz, realizada el 6 marzo, el youtuber Scott Traveling anunció mediante un video en su canal de YouTube que ya había comprado y entregado los tanques de oxígeno en Guanajuato.

Asimismo, durante su video hablo sobre algunas personas quienes recibieron el tanque de oxígeno y aclaró que no pretendía ser reconocido por su acción, pero que tenía que demostrar que las entregas se habían realizado correctamente.

“Piensan que estamos haciéndolo por negocio, que bueno fuera, me gustaría más hacerlo por negocio que ver el dolor de las personas.” Scott Traveling Channel

¿Cuándo es la siguiente rifa del youtuber?

En su video de la entrega de tanques de oxígeno, el youtuber Scott Traveling Channel comunicó que la rifa de su otro automóvil un BMW M3se realizará en cuanto los 5 mil boletos, de 200 pesos cada uno, se agoten.

Asimismo, a través de sus redes sociales el youtuber aclaró que debido a que los boletos no se están vendiendo como los de la rifa pasada este domingo 14 de marzo se realizará un “pre sorteo” donde participaran los que ya tiene boleto

El premio de este pre sorteo son las ganancias de TikTok y Kawai que se acumulen al descargar las aplicaciones con el código de invitación que el youtuber compartió.

Otros apoyos del youtuber

Desde el inicio de la pandemia, el youtuber Scott Traveling Channel estuvo comprando y donando tanques con su dinero; asimismo, estuvo contratando médicos quienes iban a atender a los enfermos que lo necesitaran.