VIDEO: Yanet García comparte su rutina para ejercitar glúteos desde casa

La presentadora muestra cómo se mantiene en forma durante la pandemia del coronavirus.

Yanet García señaló que desde casa se pueden llevar una rutina de ejercicios para mantenerse en forma y al mismo tiempo cumplir con la recomendación sanitaria de evitar conglomeraciones en espacios cerrados.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora mejor conocida como la ‘Chica del Clima’ compartió sus ejercicios favoritos para los glúteos, los cuales se pueden hacer desde cualquier lugar.

“No gym? No problem. Les comparto algunos de mis ejercicios favoritos para los glúteos para que los puedan hacer en casa. También pueden entrenar conmigo” Yanet García

Yanet García detalló que no es necesario acudir al gimnasio para mantener firme el cuerpo. La conductora no sólo mostró que se puede hacer ejercicio en cuarentena , sino que además dio recomendaciones para no salir de casa.

Yanet García invita a fans a ver su película

Yanet García se sumo a la lista de celebridades que han invitado a sus seguidores a evitar salir de casa como una medida de prevención frente al coronavirus.

La conductora de pidió a las personas que en este tiempo aprovechen para ver la película que protagoniza ‘ Bellezonismo ’.

“Este fin de semana quédate en casa y disfruta de la Película @bellezonismo por @primevideomx’’ Yanet García

De acuerdo con la ex ‘Chica del clima’ de Hoy, se trata de una película que promete diversión sana. ‘Bellezonismo’ es una cinta que se filmó en 2019 en España y está dirigida por Jordi Arencón.

En esta película Yanet García comparte pantalla con Armando Del Rio y Raúl Herrera. De acuerdo con SensaCine la película narra la historia de dos pilotos de coches que de manera inesperada acaban en un Centro de Tecnificación de la Belleza, un lugar donde se busca perfeccionar el físico.

Uno de los pilotos se termina enamorando de una de las mujeres del lugar, por lo que tendrán que infiltrarse en el Centro para poder sacar a la joven.