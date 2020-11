Stephanie Valenzuela habla del supuesto video que la muestra sin golpes

La cantante no se desgastará hablando de un video difundido por la defensa de Eleazar Gómez cuando un médico legista dio fe a sus agresiones.

Eleazar Gómez no quiere pasar ni un minuto más en el Reclusorio Norte por lo que su defensa solicitó una nueva audiencia para pedir que se suspendiera el proceso, acción que tomó por sorpresa a Stephanie Valenzuela que de inmediato experimentó miedo al pensar que su agresor quedaría libre y quizá la buscaría para vengarse.

Como te informamos, la jueza negó la petición del actor, decisión que tranquilizó a la cantante quien al enterarse que Janette Karam también lo está demandando, la hace pensar que él pagará por sus acciones.

No obstante, no todo está dicho pues en los últimos días la familia y defensa del actor se han encargado de difundir un video que muestra a Valenzuela aparentemente sin golpes. El clip se lo habría mandado Tefi a Eleazar cuando él era trasladado al Ministerio Público.

El objetivo es evidente, han creado confusión y es que algunos creen que la modelo miente mientras otros señalan que los hematomas tardan horas en evidenciarse e incluso indican que el material puede ser de una agresión anterior.

Al respecto, en declaraciones para Venga la Alegría, Tefi dejó claro que no se desgastará hablando de ello:

“Lo único que importa es lo que el médico legista tiene, lo que la justicia tiene, los videos, las fotos todo lo que tiene la justicia… Yo no me voy a desgastar con gente que no tiene que ver, sea quien sea, como familiar va a querer tratar de tapar el sol con un dedo, de defender lo indefendible. Él ni siquiera ha tratado de dar una declaración porque no puede defenderse” Stephanie Valenzuela. Cantante

Finalmente, vuelve a dejar claro que ella no lo agredió como han informado algunos medios y dijo sentirse apenada por las palabras de Yanira Díaz, prima de Eleazar, quien le pidió tocarse el corazón y recordar los momentos bonitos que vivieron como pareja.

“Siento pena por lo que escuché”, dijo a la vez que lamentó que una mujer normalice la violencia y por el simple hecho de tratarse de un familiar hasta la justifique.