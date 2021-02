Toñita reveló que después de un conflicto con Cynthia Rodríguez, su carrera en TV Azteca se fue para abajo.

Han pasado más de 15 años desde que surgió la primera generación de ‘La Academia’, y algunos de sus participantes continúan en el medio artístico, sin embargo, recientemente Toñita, hizo una fuerte declaración al acusar a Cynthia Rodríguez de frenar su carrera en TV Azteca.

Fue en entrevista para el programa de YouTube, ‘Chisme No Like’, que Toñita, también conocida como ‘La Negra’, rompió el silencio sobre las dificultades que pasó para continuar con su carrera artística después de haber participado en ‘La Academia’.

Al ser cuestionada sobre en qué momento llegó a sentir desventaja dentro de la televisora, Toñita recordó que intentó incursionar en las telenovelas, pero bajo la condición de que no tendría sueldo.

No obstante, la exacadémica detalló que el conflicto con Cynthia Rodríguez inició en ‘Desafío de Estrellas 2’ , programa en que el competían artistas de TV Azteca con concursantes de ‘La Academia’, pues de acuerdo con Toñita, desde que salió Yuridia, se enfocaron más en la actual conductora de ‘Venga la Alegría’.

“A mí me tocó ver el disco que decía la ganadora del ‘Desafío de Estrellas 2’ es Cynthia Rodríguez”. Toñita

Según lo que la cantante argumentó, también tuvo problemas con Cynthia Rodríguez, mientras la cuidaba su nana en los camerinos, ya que aseguró que en algún momento se burló de ella, hasta que no aguató más y la enfrentó.

“Yo me voltee y le dije: ‘Quieres que te rompa tu ma…’. Entonces a mí la nana me llama y me dice: ‘Ya van a firmar lo de tu disco’. Yo bien ilusionada me acuerdo que fui y no era cierto”. Toñita

Supuesta amenaza suspende a Toñita de TV Azteca

Después del enfrentamiento que tuvo Toñita con Cynthia Rodríguez, ‘La Negra’ contó que en la junta para ver lo de su disco le indicaron que ella supuestamente había amenazado a una compañera y a su familia, situación que la agarró por sorpresa.

“Casi, casi me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer literal, se va a escuchar mal. ‘Te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no vas a hacer el disco navideño'”. Toñita

Tras anunciarle su suspensión de la televisora, Toñita mencionó que se fue llorando del lugar, debido a que no comprendía cómo una persona podría hacer tanto daño a otra.

Finalmente, Toñita reconoció que en la actualidad ve a Cynthia Rodríguez y la saluda normal, ya que no es algo que deba mantener en secreto.