La modelo y cantante Tefi Valenzuela sigue flechando corazones durante la promoción de su nueva canción titulada "El perdón".

Aunque Tefi Valenzuela no ha podido dejar atrás su lamentable episodio con Eleazar Gómez, a quien acusa de haberla violentado a poco de haberle pedido matrimonio , la modelo y cantante no para de trabajar, actualmente está concentrada en la promoción de su nueva canción.

En recientes declaraciones para los medios, Tefi Valenzuela dijo estar dispuesta a atraer a su vida cosas positivas por lo que lanzará música en la que trabajó desde el 2018, así como temas nuevos sobre todo porque desea olvidarse de lo ocurrido cuatro meses atrás.

Haciendo valer su palabra, Tefi Valenzuela se encuentra en la promoción de su sencillo “El perdón” , por lo que mostró a sus seguidores el atuendo qué usará para su tercer día de encuentros con diversos medios. A través de Instagram publicó una foto con la que mostró su ropa interior.

"Una selfie mientras me visto para mi tercer día de promo y ustedes qué hacen?" Tefi Valenzuela

Como era de esperarse, una lluvia de piropos para Tefi Valenzuela no tardó en caerle encima: “Made in Perú”, “Eres muy bella”, “Preciosa”, “¿Qué dice tu tatto?”, “Wow, todo eso dejó ir el vato que está en el bote”, “Eres fuego”, “Cuerpazo”, “Te ves divina”, “Derramando baba por ti”, “Cuando hay material bien cuidado hay que demostrarlo. Eres hermosa y muestra muestra…”, le expresan.

Tefi Valenzuela llegará hasta las últimas consecuencias en caso contra Eleazar Gómez

Por otra parte, Tefi Valenzuela se presentó al programa Ventaneando para promocionar su canción “El perdón” , pero también para agradecer seguir con vida así como ser impulso para que mujeres que han sido violentadas por sus parejas levanten la voz para ponerle un alto a sus agresores.

Insistiendo en no querer recordar el día que la agredió quien era su pareja, Tefi Valenzuela confirmó que no le otorgará el perdón a cambio de una indemnización económica tal y como se ha malinformado ya que desea que se haga justicia por lo que lo dejará en manos de las autoridades correspondientes.

Finalmente, Tefi Valenzuela manda un mensaje a las personas que como ella han sido violentadas: “No lleguemos a ese punto, si de repente vemos algunas señales de agresión por mínimas que sean las tomemos en cuenta, creo que es lo más importante...”