A Sebastián Rulli le faltó fuerza para realizar el reto que le puso Angelique Boyer.

Ahora que Sebastián Rulli volvió a la Ciudad de México tras haber viajado a España para cuidar a su padre, quien sufrió un derrame cerebral, el actor argentino vuelve a dedicarse a su novia Angelique Boyer aún cuando recientemente le falló…

No, no pienses mal. Resulta que la pareja grabó un TikTok cuyo objetivo, propuesto por Angelique Boyer, consiste en poner aprueba la fuerza y resistencia , un reto que a simple vista parece fácil pero que no todos los hombres pueden cumplir, al menos es lo que asegura la actriz.

El reto puesto por la protagonista de Imperio de Mentiras consiste en ponerse de rodillas para posteriormente apoyar las manos en el suelo, una vez que se está en "una posición de cuatro”, se levantan las manos para llevarlas atrás de la espalda y mantener el tronco firme por unos segundos, acción que no pudo realizar el guapo actor Sebastián Rulli.

A continuación el video que propiamente los novios compartieron en sus historias de Instagram y que algunos medios como el programa de espectáculos Suelta la Sopa, retomaron.

Sebastian Rulli posa semidesnudo

Por otra parte, la pareja sigue mostrándose muy enamorada. La química y la atracción siguen reforzándose. Recientemente, Sebastián Rulli, de 45 años de edad, compartió una vieja foto en la que posó semidesnudo, por supuesto, su novia Angelique Boyer fue la primera en reaccionar .

“2001 si mal no recuerdo. Fotografiado por el buen @nicolasfelizola (talentosísimo fotógrafo y diseñador) Mucho éxito para ti mi querido Nico. ¿Alguna vez te fotografiaste [email protected]? ¿Lo harías?, escribió Rulli junto a la sexy imagen a la que Angelique reaccionó, escribiendo: “Uff, qué recuerdo”, mientras que su gran amiga Fernanda Castillo se llenó de sorpresa, según emoticones.