Ricardo Hill reveló que ante la falta de trabajo por la pandemia de coronavirus, padece de ansiedad y depresión.

Se sabe que el mundo del espectáculo ha sido fuertemente azotado por la pandemia de coronavirus , por lo que varios artistas se iniciaron en nuevos proyectos independientes de su carrera, mientras que a otros les ha provocado padecer de ansiedad y depresión, como recientemente lo reveló el comediante Ricardo Hill.

Y es que, son varios los proyectos que se han suspendido y hasta no realizados durante el confinamiento, es así que Ricardo Hill, de 60 años, contó que lleva cerca de un año sin empleo , lo que ha afectado su estado de ánimo.

Durante una entrevista para ‘Ventaneando’, el también actor reveló que ante la crisis que vive por la pandemia, le dan “escenas de ansiedad” y depresión.

“No saber qué hacer, estar de un lado para otro, dando vueltas, se me quita el hambre, es muy feo. La depresión es muy feo”. Ricardo Hill

En ese sentido, Ricardo Hill detalló que tanto la ansiedad como depresión “son terribles” , sobre todo porque le impide dormir y tiene pensamientos que no le ayudan a sobrellevar esos padecimientos.

“Yo creo es lo peor que he pasado en toda mi vida. En 36 años de carrera artística nunca me había pasado que no tuviera chamba y ahora todo un año casi sin chambear, está muy perro el asunto. También esos pensamientos de no vivir, son muy recurrentes, no de quitarse la vida, sino de no vivir, pero hay que quitárselos de encima”. Ricardo Hill

Ricardo Hill, en tratamiento para la ansiedad y depresión

En la entrevista que otorgó al programa de espectáculos, Ricardo Hill detalló que ya se encuentra bajo tratamiento para la ansiedad y depresión , el cual solventa con el servicio que le proporciona la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Yo no pago más que un pase de 200 pesos, incluye la atención y las medicinas, Antidepresivos y para dormir, para conciliar el sueño, porque sí, de repente no podía dormir, con estas medicinas ya puedo”. Ricardo Hill

Por otro lado, el comediante indicó que vendió su automóvil para hacer frente a su situación económica fuertemente afectada por la pandemia de coronavirus, pues asegura que tuvo que pagar algunas deudas.

Entre risas, Ricardo Hill concluyó con que está subsistiendo “de milagro”, no obstante, tiene ciertos ahorros que lo ayudan a solventarse.