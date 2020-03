El comediante mandó un mensaje de auxilio a sus seguidores

Durante la cuarentena voluntaria por el coronavirus, muchos actores han utilizado sus redes sociales para compartir con sus seguidores sus actividades. Tal es el caso de Ricardo Fastlicht que pidió a sus seguidores que lo rescaten de su esposa.

En un video el comediante mandó un mensaje de auxilio ya que detalla que su pareja lo tiene secuestrado.

A través de Instagram, Facebook y Twitter el actor compartió con sus seguidores que necesita librarse de su esposa, ya que este periodo de aislamiento no ha sido como lo esperaba.

Durante su video, Ricardo Fastlicht señala lo feliz que está en el día 11 de la cuarentena por compartir tiempo con su esposa, además reconoce todas las cosas buenas que ella hace por él.

“Yo feliz de poder hacer este video en el día 11 de la cuarentena. Estoy feliz con mi esposa la estamos pasando muy bien, me he dado cuenta de que es una extraordinaria mujer y espero me puedan replicar este video” Ricardo Fastlicht

Pero mientras que dice este discurso, en una Tablet se reproduce un mensaje donde pide a sus seguidores que lo rescaten de su esposa y señala que se encuentra secuestrado.

“Ayúdenme, mi esposa me tiene secuestrado, me quiere tener a su lado todo el tiempo, quiere que me bañe y me ponga ropa desde las 7am, me pone a limpiar y desinfectar la casa cada 45 min” Ricardo Fastlicht

De acuerdo con el comediante no se ha podido comunicar con sus amigos y ha tenido que cumplir con todas las actividades que le demanda su esposa.

“No me deja hacer videochats con mis amigas, he visto 42 películas románticas. Me usa como su juguete sexual todo el tiempo. Auxilio, auxilio. Por favor ayúdenme” Ricardo Fastlicht

Se trata de un video de broma en el que Ricardo Fastlicht trata de enseñar que durante la cuarentena voluntaria también se pueden divertir.

Su video ha causado gran sensación en las redes sociales y muchos usuarios le han agradecido su buen humor durante este periodo de alerta mundial por el Covid-19.