Rey Grupero exhibió un montaje por parte de Alfredo Adame, y lo acusó de querer difamarlo involucrando una mujer trans, quien rechazó participar.

La polémica entre Rey Grupero y Alfredo Adame, tal parece que está lejos de terminar, y es que, el youtuber exhibió un supuesto montaje, por parte del actor, en que el estaría involucrada una mujer trans , para difamarlo.

Hay que recordar que el conflicto entre los famosos comenzó cuando Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero dijo que recibió amenazas por parte de Alfredo Adame, luego de demandar al médico Juan José Duque, supuesto socio del actor, por inyectar biopolímeros a sus pacientes.

Lo anterior ha causado gran revuelo y ahora, Rey Grupero, al ser invitado a ‘De Primera Mano’, expresó la molestia que le generó el que el equipo de Alfredo Adame quisiera contratar a Shadany , para hacer declaraciones en su contra.

“Yo me estaba divirtiendo mucho, porque una cosa es cotorrear y tirarse cábula, a ya poner a una persona a mentir, a difamar a otra, que fue el caso de Shadany, que la quisieron contratar, mintiéndole, diciendo que era una broma. Entonces se comunicaron con Shadany para difamarme”. Rey Grupero

Shadany rechazó trabajar con Alfredo Adame para difamar a Rey Grupero

De acuerdo con la Shadany, quien también acudió al programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, el equipo de Alfredo Adame le indicó que haría una broma a Rey Grupero, quien supuestamente ya estaría enterado.

Posteriormente, Shadany contó que mandó las capturas de la conversación al Rey Grupero, sin embargo, se dio cuenta de que no se trataba de una broma y decidió no colaborar con Alfredo Adame y su equipo, sobre todo por las cosas que le pidieron que dijera.

“Yo no voy a difamar a alguien que no conozco. Hoy lo conocí. Yo soy muy humilde, un gusto en conocerlo. Yo no voy, por mil 300 pesos, y luego me dijeron que fuera a grabarlo por cuatro mil pesos. (…) Yo no lo voy a difamar, porque no lo conozco. Al rato me voy a meter en más broncas, más pesadas por difamar al señor”. Shadany

La joven contactó por Instagram a Rey Grupero, después de que la gente de Alfredo Adame le insistió sobre la ‘broma’, además de ofrecerle cada vez más dinero para desprestigiar al youtuber.

Ante esta situación, Rey Grupero mantuvo su postura sobre que Alfredo Adame ya “se está pasando”, pues aseguró que él podrá aguantar las bromas, pero no debió involucrar a una mujer de la comunidad LGBT+.