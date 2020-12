Rey Grupero revela que es adicto a Cynthia Klitbo

Rey Grupero compara a las drogas y el alcohol con Cynthia Klitbo

Rey Grupero confiesa que su novia Cynthia Klitbo es tan apasionada que de inmediato se hizo adicto a ella. El youtuber dejó en claro que su amor es muy diferente a otros que ha experimentado, a este lo describe como salvaje, exótico, apasionado y verdadero .

El youtuber confesó a la revista TVNotas que en años anteriores tuvo adicciones de drogas y alcohol, por lo que su vida estuvo estancada y se portó muy mal. Sin embargo cuando se acercó a Pedro Moctezuma, quien da conferencias contra las adicciones por 21 días, se dijo sentir con todos los problemas superados.

Es por ello que ahora revela que la única adicción que no puede dejar es su amor por la actriz Cynthia Klitbo, con quien revela, nunca hace el amor de la misma forma.

Cabe señalar que para Rey Grupero no es un problema que la actriz de 53 años no pueda tener hijos, puesto que a él no le gustaría traer a un “morro al mundo para que esté con cubrebocas”.

Finalmente comentó que aunque la actriz tiene un sueldo mucho más “jugozo” que el de él, eso no es un impedimento para ser un caballero, e invitarla y sorprenderla con detalles, que alimenten su vida.

¿Cynthia Klitbo está con el Rey Grupero por soledad?

Cynthia Klitbo le tiene sin cuidado lo que digan de ella y de su vida. Esa fue la razón por lo que la actriz reveló su noviazgo con el youtuber Rey Grupero, de quien se enamoró por su sentido del humor. La pareja hizo pública su relación el pasado 26 de octubre a través de un foto publicada en Instagram, misma que causó revuelo.

Las críticas no tardaron en llegar primero por la diferencia de edad. Cynthia rompió el silencio, vía TikTok y reveló qué está con él porque puede y no por soledad.