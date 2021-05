Revelan falso romance entre Lourdes Munguía y Brandon Castañeda

El periodista Gabriel Cuevas reveló que el romance entre Lourdes Munguía y Brandon Castañeda, ex integrante de 'Los Wapayasos', es falso

Debido a su participación en el concurso ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, han surgido rumores de que Lourdes Munguía y Brandon Castañeda mantienen una relación.

Estos rumores tuvieron mayor fuerza cuando Brandon aseguró que Lourdes es un ‘mujerón’ y que sin duda alguna se casaría con ella.

Aseguran que la supuesta relación entre Lourdes Munguía y Brandon Castañeda es por publicidad

Además, durante el concurso, Lourdes Munguía y Brandon Castañeda tuvieron que darse un beso como parte de su rutina de baile.

Sin embargo, el periodista Gabriel Cuevas reveló que el romance entre Lourdes Munguía y Brandon Castañeda es falso y solamente es ‘pura publicidad’.

Cuevas asegura que Brandon Castañeda mantiene una relación abierta con su roomie. Fue durante el programa ‘Fórmula Espectacular’, del pasado 3 de mayo, que el periodista hizo dicha declaración.

“A mi no me gusta destruir las parejas, pero voy a desenmascarar a este muchacho en este espacio porque él ha estado saliendo con mi roomie y me consta que él ha ido al departamento, es muy lindo y están como en un plan de dormir juntos, de pasarlo bien, de muy abiertos, muy europeos” Gabriel Cuevas



Además, Cuevas verificó con sus fuentes en el programa ‘Hoy’ para saber si el romance de Lourdes y Brandon era real.

Por su parte, Flor Rubio señaló que, al ser una pareja de televisión, buscan hacer publicidad de que Lourdes Munguía y Brandon Castañeda tienen una relación en la vida real.

¿Quién es Brandon Castañeda?



Brandon Castañeda inició su carrera como miembro del grupo ‘Los Wapayasos’, posteriormente, apareció en el programa de ‘Enamorándonos’ de TV Azteca.

Durante dicho programa, Brandon inició una relación con Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’.

Tiempo después, Brandon comenzó a trabajar en Televisa junto Magda Rodríguez en el reality show ‘Guerreros 2020’.

Actualmente, Brandon Castañeda se desempeña como entrenador físico y tiene su propia sección en el matutino de Televisa, ‘Hoy’.