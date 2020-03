Sofía Castro se ve como la nueva "Aventurera"

A Sofía Castro le encantaría encarnar a "Elena Tejero" en la nueva versión de "Aventurera" que prepara Juan Osorio para este 2020.

Tras concluir su participación en el reality de baile “Mira quién baila all star”, Sofía Castro confiesa que ahora que se enteró de la nueva temporada de Aventurera, le gustaría encarnar a "Elena Tejero".

Durante un programa matutino, la hija de Angélica Rivera aceptó que no cuenta con las características que requiere el personaje que en su momento interpretó la fallecida Edith González; sin embargo, de tener la oportunidad quiere ser parte del proyecto que se cocina para este 2020.

“Me encantaría andar ahí de ‘Aventurera’, me fascinaría. Yo siempre he admirado mucho esa obra y lo único que me falla un poco es el canto, la verdad” Sofia Castro. Actriz

De acuerdo con declaraciones recogidas por Televisa Espectáculos, José Alberto 'El güero' Castro y Angélica Rivera fueron los primeros en decirle a la joven que sería una perfecta “Aventurera” luego de verla bailar en la competencia de Univisión, la cuál no ganó pero logró posicionarse entre los finalistas.

Actualmente Juan Osorio trabaja en la nueva versión del musical, aparentemente aún no hay protagonista femenina, lo único que es seguro es que Gabriel Soto es estelar.

Sofía Castro desmiente mudanza de Angélica Rivera a Suiza

Por otra parte, en días recientes, a través del programa de youtube “Chacaleo”, se informó que Angélica Rivera tenía planes de mudarse a Suiza donde habría adquirido una millonaria mansión, incluso ya habría apartado el colegio en el que estudiaría su hija Regina, supuesto que desmiente Sofía Castro frente a cámaras de El Gordo y la Flaca:

“Ustedes saben dónde está mi mamá, la gente podrá decir misa, mañana van a decir que yo vivo en Japón y que mi papá está en Tailandia” Sofía Castro. Actriz

Asimismo adelantó que la ex Primera Dama se encuentra entre Miami y México planeando su regreso a la televisión: “Mi mamá está enfocada en ella. Sí regresa y va a regresar a lo grande”.