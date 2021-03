Laura Pons tiene una carrera como actriz en telenovelas, cine, comerciales, y participaciones especiales en series

El nombre de Laura Pons se volvió tendencia en redes luego de que, durante una entrevista para Ventaneando, la actriz de 23 años denunciara al locutor Arturo Macías de abuso sexual.

Si bien la fama de Laura Pons se ha concentrado en actuaciones especiales para las televisoras Televisa y TV Azteca , su talento la ha llevado a ser parte de reality shows, comerciales, y cortometrajes de cine. Pero ¿quién es Laura Pons?

¿Quién es Laura Pons?

Laura Pons, originaria de la CDMX, quiso ser actriz desde los 12 años . Conservando su pasión por la actuación, fue estudiante en el Centro de Capacitación Artística de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), y se especializó en teatro musical .

Pese a que su familia atravesó por graves problemas económicos, Laura Pons decidió no abandonar su sueño y continuó tocando puertas en las dos televisoras más importantes de México.

Años más tarde, Laura Pons consiguió sus primeras apariciones en pantalla .

¿En qué producciones ha trabajado Laura Pons?

TV Azteca fue una de las televisoras donde Laura Pons pudo poner en práctica sus estudios como actriz .

“He trabajado en unitarios de Azteca en ‘Lo que Callamos las Mujeres’. También trabajé en la telenovela ‘La hija pródiga’ (transmitida en el 2017)”. Laura Pons, entrevista

Televisa también abrió sus puertas a Laura Pons para participaciones especiales en las series ‘La Rosa de Guadalupe’ , y ‘Como dice el dicho’ .

Recientemente, actuó en la producción de Juan Osorio de la telenovela ‘Mi marido tiene familia’.

Con una carrera en el cine de cortometrajes apenas emergiendo, Laura Pons ha interpretado personajes de gemelas junto a su hermana, Fernanda Pons . Juntas, también han iniciado una carrera musical .

Entre cada proyecto televisivo, Laura Pons se ha dedicado a trabajar en comerciales y como edecán de marcas.

En el 2020, Laura Pons participó en el reality show de TV Azteca 'Todos quieren Fama' . Sin embargo, la actriz fue eliminada durante una participación especial de canto.

Laura Pons denuncia a Arturo Macías de abuso sexual

Laura Pons reveló que, a la edad de 17 años, Arturo Macías abusó sexualmente de ella. Según dijo, el locutor primero la invitó a una cita en el cine, pero luego cambió el lugar del encuentro por un motel.

La actriz afirmó que, aunque ella se negó a entrar, Arturo Macías logró convencerla de estar con él en la habitación.

Tiempo después, Arturo Macías se desnudó frente a Laura Pons y comenzó a masturbarse.

“Me acuerdo en un momento me dice ‘relájate Lau’, y me hizo sexo oral. Lo cierto es que no me penetró, pero sí pasó eso" Laura Pons

Tras denunciar el abuso sexual en Ventaneando, Laura Pons asegura que ya se encuentra en asesorías con abogados para proceder legalmente contra su agresor Arturo Macías.

Cabe destacar que Arturo Macías fue "provisionalmente suspendido" del programa matutino 'Hoy', mientras las autoridades dictaminan su situación legal.