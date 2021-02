Después de ser despedido del programa Hoy, Pedro Prieto ya tendía una propuesta para llegar a Sale el Sol.

Tras siete años en el programa Hoy, Pedro Prieto dejó el matutino sin poderse despedir de la audiencia. Ahora se reveló que podría ser el nuevo conductor de ‘Sale el Sol’.

Durante el programa ‘Fórmula Espectacular’, el periodista Gabriel Cuevas reveló que la producción del programa de Imagen Televisión tuvo un acercamiento con el presentador por lo que podría ser la competencia de sus anteriores compañeros.

¿Pedro Prieto podría llegar a ‘Sale el Sol’?

En el video Gabriel Cuevas puntualizó que ya le habían realizado una propuesta a Pedro Prieto para incorporarse a ‘Sale el Sol' como su nuevo conductor.

“Lo que sí sé y te puedo decir de muy buena fuente es que a Pedro Prieto lo está buscando el productor Andrés Tovar, de ‘Sale el Sol’ para sumarse a este matutino” Gabriel Cuevas

El periodista destacó que tras su salida en el programa Hoy, el conductor no le vería nada de malo llegar a la competencia.

“Noticia que por ahí me enteré y creo que, en ‘Sale el Sol’ tienen ese imán, de que sale un integrante y se lo lleva, pero sí te puedo confirmar es que ya buscaron a Pedro y no les hizo el feo” Gabriel Cuevas

¿Pedro Prieto tiene una mala relación con Andrea Rodríguez Doria?

En el programa ‘Fórmula Espectacular’, Gabriel Cuevas presentó una entrevista con Pedro Prieto. El conductor habló sobre cómo quedó su situación con Andrea Rodríguez Doria tras su salida del programa Hoy.

El famoso no pudo ocultar su molestia por la manera en la que salió del matutino de Televisa.

“Cada uno es dueño de las palabras que dice. No te podría decir si me gustaron o no sino que fueron las formas y yo te digo esto porque en la vida no puedes controlar lo que te digan los demás. Solo puedes controlar como te lo tomas tú, ¿sabes por qué? Porque mi trabajo no es para un jefe” Pedro Prieto

Cuando fue cuestionado sobre si su salida obedecía a un problema de rating, Pedro Prieto aseguró que no cree que sea esa la situación ya que llevaba siete años en el matutino.