Pati Chapoy reveló que hace unos meses le ofrecieron ser diputada, sin embargo, fue un cargo que decidió rechazar.

El programa del jueves 11 de febrero de 2021, de ‘Ventaneando’, estuvo lleno de sorpresas y es que, tuvo la presencia de Mónica Garza , exconductora de la emisión, sin embargo, otro aspecto que llamó la atención fue la confesión de Pati Chapoy, quien aseguró que hace unos meses le ofrecieron ser diputada, pero lo rechazó.

Además de Mónica Garza, la emisión también contó con la participación de Vicente Gálvez, debido a que ambos presentaron su proyecto, junto a Carolina Rocha, que lleva de nombre ‘Campañeando’, que, de acuerdo con la exconductora “desenmascararán a candidatos”.

Durante la promoción del proyecto, hablaron sobre el ofrecimiento de candidaturas a los famosos , entonces Vicente Gálvez cuestionó a Pati Chapoy si en todo el trayecto de su carrera de periodista le habían ofrecido alguna candidatura.

“Hace poco sí. No voy a decir quién, ni qué partido, ni qué persona. El año pasado, platicando con equis personaje, ‘Oye, ¿No te gustaría ser diputada?’ Yo le dije: ‘Por supuesto que no’. Es una vergüenza que te lo pidan”. Pati Chapoy

Pedro Sola apoya declaración de Pati Chapoy

Luego de que Pati Chapoy contara la vez en que rechazó ser diputada, por ser “una vergüenza” , Pedro Sola reafirmó esa declaración y añadió que él también se negaría a un puesto político.

“Es una vergüenza ser diputado. A mí nadie me ofrece. y si me ofrecieran, yo diría absolutamente que no. Todos son unos bribones”. Pedro Sola

De la misma forma, las burlas entre los conductores del programa no se hicieron esperar, y aseguraron que Pedro Sola se “equivocaría” de partido en el mitin, y recordaron cuando negó que le gustaban las tornamesas y se hizo Dj.

Por otro lado, le preguntaron a Pedro Sola sobre su cercanía con Luis Donaldo Colosio , situación que aclaró, pues explicó que lo más cerca que estuvo de él fue “a dos cuadras de Gayosso, cuando estaba tendido el cadáver”.