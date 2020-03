Paola Rojas habla de la posibilidad de entablar un romance con J Balvin

Asegurando que las cosas no fueron como se interpretaron, Paola Rojas explicó de que trató su charla con el cantante colombiano.

De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, el cantante de música urbana, J Balvin quedó impactado con la belleza e inteligencia de la periodista Paola Rojas, el posible flechazo habría ocurrido durante su más reciente visita a México en las instalaciones de la disquera Universal Music.

El regutonero colombiano destapó un posible romance luego de que fuera a la única periodista que le pidió su teléfono personalmente. Ante dicha información Paola Rojas ha despejado la incógnita con respecto a los rumores de que el interprete de “Rojo” se puso coqueto.

La periodista aseguró que las cosas no fueron como se interpretaron en la columna de Álex Kaffie y explicó:

“No, no me invitó a salir J Balvin. Lo que sí, es que tuvimos una conversación muy padre. Habló de cómo empezó creando música muy grosera, o sea así la califica él, me dijo ‘yo quisiera tener, esposa, quisiera tener eventualmente hijas, y quiero que esto que yo hago, no sea algo que las lastime, ni a ellas ni a ninguna mujer’, entonces hoy por hoy hace letras distintas”. Paola Rojas. Periodista

Al ser cuestionada por esa charla, Rojas explicó que el cantante busca generar un cambio en la industria, pues en un futuro quiere que su esposa e hijos estén orgullosos de él por los temas que aborda su música.