En entrevista con Yordi Rosado la conductora habló abiertamente sobre la situación que vivió luego del escándalo que vivió con su exesposo.

Previo al Mundial de Rusia del 2018, se filtró un video en el que se mostraba a Luis Roberto Alves Zague completamente desnudo. Estas imágenes fueron las causantes de su divorcio con Paolas Rojas.

Debido a que ambos son figuras públicas, inmediatamente los medios de comunicación se volcaron hacia la conductora para saber su opinión al respecto, en gran medida porque el exfutbolista se encontraba en otro país cubriendo un evento deportivo.

A dos años de la polémica por el video sexual de su ahora ex esposo, la periodista reveló que terminó en el oncólogo debido a los constantes ataques de la prensa y las personas.

Son pocas las ocasiones en las que Paola Rojas ha decidido hablar sobre el escándalo que protagonizó su ex pareja, en gran medida debido a sus dos hijos en común. Sin embargo, en entrevista con Yordi Rosado la conductora del noticiero de Televisa reveló la manera en que enfrentó esta situación, más allá de lo que significo para ella el término de su matrimonio.

Para empezar la entrevista, Paola puntualizó que si no habla del tema es por dos grandes motivos, el primero porque es una situación que todavía le duele y segundo debido a que tomo la determinación de “no hablar nunca en público de alguien que sea importante en la vida de sus hijos”.

De acuerdo con la comunicóloga antes de hablar de ciertas situaciones que se vivieron como familia, ella desea platicar con sus hijos, pero esto no sucederá hasta que sean más grandes y sean capaces de entender mejor la situación.

A pesar del asedio de la prensa, Paola Rojas detalló que nunca pensó en la posibilidad de no ir trabajar, aunque si tuvo que tomar medidas para evitar el acoso. Detalló que con la difusión del video sexual muchas personas sintieron que podían meterse en su intimidad.

Entre lágrimas Paola reveló que le llegaron una cantidad impresionante de “ mensajes obscenos ”, los cuales la estaban dañando mucho.

"Con eso que paso muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, fue como si se hubiera abierto la puerta de mi recamara y muchos se metieron, me escribieron unas cosas, tanta obscenidad" Paola Rojas

A través del video compartido por Unicable, la conductora detalló que pese al mal momento nunca paso por su cabeza el quitarse la vida .

Durante la entrevista, Paola Rojas reveló por primera vez que tras la polémica tuvo que enfrentarse a un problema complicado de salud que la llevó al hospital. La periodista detalló que somatizó la situación, lo que provocó que fuera operada dos veces y terminará en el oncólogo por problemas en el útero.

"No dimensione el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes tan obscenos y fuertes" Paola Rojas

Aunque no quiso revelar más detalles de su enfermedad , Rojas detalló que aún se encuentra en observación. “Lo detecte a tiempo y lo resolví a tiempo. No uso el nombre porque siento que le doy poder a la enfermedad”, señaló la conductora.

Para finalizar la entrevista, Paola Rojas reveló que si tuvo que si tuvo que escaparse de la prensa . Incluso contó una anécdota de la vez que tuvo que saltar varios edificios para poder salir por otro lado, subirse a otro carro y después interceptar el suyo para que los medios no tuvieran esa imagen de “ahí esta la tipa destrozada” que todos esperaban.