El actor Ariel López Padilla viaja en el metro de la CDMX

Ariel López Padilla, no tiene aires de grandeza como otros de sus compañeros de profesión y él como cualquier persona viaja en el metro de la CDMX.

"Yo vivo en Cuernavaca con mi familia, pero cuando vengo a la CDMX, le dejó a mi esposa el auto para que pueda ir y venir con mis hijos, mientras me 'muevo' en transporte público aquí".

El actor de 54 años, resultó ser un usuario más y señala que usa el transporte constantemente demostrando así que es una persona muy sencilla.

Comentó también que la gente es muy amable con él, "Sí, son muy cariñosos y por eso yo me porto amable. Claro, no faltan los que se me quedan viendo y fingen que no me ubican, yo hago lo mismo para pasar de incógnito. Además creo que los actores debemos estar fuera de nuestra esfera para observar lo que pasa en la calle, con la gente, etc., eso te enriquece cuando estás en un escenario".

Con información de TVNotas.