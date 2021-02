Nath Campos acudió a sus redes sociales para denunciar a un policía al que acusó de machista y xenófobo.

Nuevamente, Nath Campos está en la mira del público, luego de que utilizara sus redes sociales para denunciar públicamente a un policía de tránsito al que señaló que "machista" y "xenófobo".

Hace unas semanas, la famosa youtuber se hizo tendencia en internet, debido a que acusó a su colega Rix de abuso sexual, sin embargo, tras la ola de opiniones por parte de famosos se vio envuelta en el escándalo.

Ahora, Nath Campos, a través de las historias de su cuenta de Instagram, explicó que un policía de tránsito de la Ciudad de México, intentó extorsionarla a ella y a su novio, Simón Vargas , quien forma parte de la agrupación Morat.

De acuerdo a lo que la influencer relató, el problema con la autoridad vial comenzó porque Simón Vargas es colombiano , entonces indicó que una patrulla los detuvo, aunque les dijo por qué, ellos trataron de defenderse.

“Prácticamente me dice que no es así, pero que ‘tu conductor es colombiano y no puede usar licencia colombiana acá, tendría que sacar un permiso especial’. Entonces le dijimos que eso no funciona así”. Nath Campos

Nath Campos detalló que lo que querían los policías era “sacarles” cualquier cosa, por lo que insistieron en enseñarles la página de migración, entre otras del gobierno federal.

Es así que la mexicana contó que las autoridades de tránsito no paraban de buscar la forma de “encontrarles” un problema y poder aplicar alguna sanción.

Nath Campos muestra su indignación tras situación con el policía

En las mismas historias de Instagram, Nath Campos dijo estar muy molesta por la situación, sobre todo por tratar de extorsionar a su novio, Simón, solo porque es originario de Colombia.

“Yo sí me enojé muchísimo. Uno, porque me ca… cuando quieren tratar de extorsionar a Simón, porque es colombiano, no es la primera vez que nos pasa y nos dicen: ‘Tendría que hablar a migración para ver si no es ilegal’”. Nath Campos

En ese sentido, la youtuber reconoció que le parece desagradable que los colombianos tengan que pasar por ese tipo de situaciones.

Nath Campos agregó que “la cereza del pastel” fue que el policía le dijo que no quería hablar con ella, sino con Simón Vargas, “de hombre a hombre”.