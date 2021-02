Super Bowl 2021: Miley Cyrus se roba el Show Previo con 'The Climb'

Miley Cyrus enamoró a sus fans con su interpretación de ‘The Climb’ en el show previo al Super Bowl 2021



A través de TikTok, Miley Cyrus llevó a cabo el show previo al Super Bowl 2021 el cual estuvo dedicado a los trabajadores de la salud quienes han llevado de primera mano la pandemia del coronavirus en todo el mundo.

Durante su show previo al Super Bowl 2021 transmitido de manera virtual a través de la plataforma de TikTok en la cuenta oficial de la NFL, Miley Cyrus cantó algunos éxitos como ‘ Wrecking Ball ’, ‘Plastic Hearts’, ‘Heart of Glass’, ‘High’ o ‘Bad Karma’.

Miley Cyrus interpreta 'Heart of Glass' en la previa de la #SuperBowl pic.twitter.com/xoMMpmhXD1 — El HuffPost (@ElHuffPost) — El HuffPost (@ElHuffPost) February 7, 2021

Sin embargo, el momento más emotivo y culminante del show previo al Super Bowl 2021 de Miley Cyrus fue sin duda sus interpretaciones de sus canciones mas memorables: ‘The Climb’, uno de los éxitos que lanzó en 2009, siendo esta el tema principal de ‘ Hannah Montana: La Película ’; y ‘ Party in the USA’ en donde aprovechó para expresar su apoyo a Britney Spears.

“Muchos nos hemos sentido rotos este año, la letra de la siguiente canción la necesito decírmela a mí misma, esta canción es sobre no rendirse” Miley Cyrus

El show del medio tiempo estará a cargo de The Weeknd

Tras el show previo al Super Bowl 2021 hecho por Miley Cyrus, los fans han reaccionado con memes en las redes sociales y, sin duda alguna, muchos esperan con ansias es la participación de Abel Makkonen Tesfaye mejor conocido como The Weekend.

Desde el anuncio de que él sería quien llevaría la batuta para presentarse en el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2021, se han dado rumores en torno a lo quebpodrá verse en su espectaculo, iniciando con las posibles participaciones que el canadiense podría tener.

Entre los nombres que se mencionaron fueron los de el dueto Daft Punk, Ariana Grande e incluso Rosalía; no obstante, The Weekend desmintió todos aquellos rumores asegurando que su participación para el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2021 se llevaría en solitario.

el discurso antes de the climb ?? jaja pic.twitter.com/dhFB114gyh — gus (@cyrusbardo) — gus (@cyrusbardo) February 7, 2021

Miley Cyrus: * canta THE CLIMB en vivo en el #SuperBowl *



Automáticamente yo: pic.twitter.com/VgF97RXoJ2 — Ev (@Softeboyrod) — Ev (@Softeboyrod) February 7, 2021