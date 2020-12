La cantante dice estar tratando de ser responsable durante la pandemia

Durante una entrevista en el show de Howard Stern, Miley Cyrus habló sobre su intimidad en esta época de contingencia, en la cual comentó que a pesar de hay dificultades para salir y conocer personas, existen otras maneras para disfrutar del sexo de forma segura.

Y es que la cantante dijo estar teniendo relaciones a través de FaceTime, debido a que está tratado de actuar de manera responsable en el transcurso de la contingencia , en la cual agregó no ha consumido drogas pero sí ha bebido.

"Tengo mucho sexo en FaceTime, es el sexo más seguro. No tengo Covid. Definitivamente no voy a hacer nada que sea irresponsable para mí o para otras personas" Miley Cyrus The Howard Stern Show.

"Es simplemente ridículo que las personas no tomen las precauciones adecuadas para protegerse mutuamente", señaló la cantante.

Asimismo, la intérprete americana aprovechó para aclarar su relación con Dua Lipa , luego de que en su video "Prisoner" ambas hicieran pensar a sus seguidores que se habían involucrado de forma íntima.

"No tuvimos relaciones íntimas. Dua me lo recuerda constantemente. Ella me lanza el “en tus sueños”. En realidad nunca he tenido un sueño húmedo sobre Dua Lipa”. Miley Cyrus The Howard Stern Show.

" Creo que la conozco demasiado bien como amiga , pero definitivamente me gusta fingir que lo hemos hecho porque termina dándonos muchas visitas en nuestro video musical", aseguró Cyrus, afirmando que todo es parte de "la manipulación estándar de la cultura pop" y que sus "ganas" de tener algo con Dua Lipa son de un 5 por ciento.

Cabe recordar que la artista estadounidense, declarada abiertamente como pansexual, regresó a la vida artística luego de su ruptura amorosa con Cody Simpson, con quien duró aproximadamente 10 meses, luego de su divorcio con Liam Hemsworth.