Como la modelo lo mencionó, Michelle Salas reapareció en su cuenta de Instagram para hablar sobre su proceso de rehabilitación tras haberse roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha, mientras practicaba esquí, hace unos días.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que la hija de Luis Miguel, de 31 años de edad, explicó que con la situación del accidente ha estado un poco ausente, además de pensar en el lado positivo de las cosas.

“He estado bastante bien, ya estoy un poco más deshinchada, pero eso no quita que me tenga que operar. He empezado a hacer los ejercicios que me dijeron como para prepararme”. Michelle Salas

La bisnieta de Silvia Pinal, indicó que la próxima semana acudirá con dos doctores para tomar la decisión sobre quién estará a cargo de la operación.

Michelle Salas se mantiene positiva ante su próxima operación

Michelle Salas mencionó en la serie de videos cortos en Instagram que se mantiene con una actitud positiva , además reconoció que sus fieles seguidores son parte de su motivación y la alientan mucho.

“Soy una persona hiperactiva es como muy difícil estar sentada sin poder caminar bien, pero no me voy a echar para abajo y no agarro lo negativo, sino lo positivo de lo que este capítulo de mi vida me tenga que enseñar”. Michelle Salas

No obstante, Michelle Salas dijo sentirse un poco nerviosa por la operación, pero agradeció a sus seguidores por los mensajes y la buena vibra que le mandan.

“Todo va a estar bien, vamos a regresar más fuertes que nunca. Voy a tratar de cuidar mi alimentación”. Michelle Salas