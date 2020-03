Esposo de Jacqueline Bracamontes es confundido con Ricky Martin

Martín Fuentes publica foto de su juventud y lo confunden con Ricky Martin y hasta con Ricardo Arjona. ¿A quién se parece?

Martín Fuentes, al igual que muchos mexicanos, se encuentra en cuarentena como medida preventiva de un contagio comunitario por coronavirus Covid-19, por lo que durante su aislamiento revivió momentos de su juventud.

El esposo de Jacqueline Bracamontes se puso a escombrar su hogar por lo que encontró una foto de su adolescencia misma que decidió compartir vía Instagram.

“Con todo este tiempo libre me encontré esta chulada de imagen”, explicó a la vez que pedía a sus seguidores no le hicieron bullying pues en aquel momento no sabía lo que hacía.

En menos de 6 horas la publicación superó los cuatro mil Me Gusta. Las reacciones no se hicieron esperar: “Qué guapo”, “Bello”, "¿Y después qué te pasó?”, “Qué buena foto, se ve muy varonil”, “¿Eres tú Chayanne?”, “Con todo respeto, tú y Jackie sigan reproduciéndose. Hay que mejorar la raza”, “Un modelo”...

Incluso lo confundieron con Ricky Martin, Antonio Banderas y hasta con Ricardo Arjona. “¿La foto es de cuando lanzaste tu primer sencillo?”, se burlaron, a lo que él respondió: "En algún momento pensé en el canto pero no se me dio".

No obstante, la mayoría de los usuarios coincide en Carolina, hija de Martin y Jacky, es el vivo retrato de su padre.

Cabe recordar que el corredor de autos se encuentra aislado con sus hijas Carolina, Renata y Jacky debido a que en los últimos días viajaron a Vail y Mami.

Una de las menores presentó fiebre y síntomas similares a los de una gripa, razón por la que todos ellos se sometieron a una prueba de coronavirus, aún están en espera de los resultados.