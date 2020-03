Maribel Guardia explota contra “la revista de las mentiras"; evalúa demandar

Maribel Guardia desmiente que su hijo Julián Figueroa haya sido detenido así como evalúa demandar a la revista TV Notas.

A poco de que la revista TV Notas asegurara que hace unos días Julián Figueroa fue detenido tras involucrarse en un accidente automovilístico, situación que se agravó cuando le encontraron droga, el muchacho salió a desmentirlo.

Más tarde, Maribel Guardia enfureció cuando se enteró de la publicación y es que ésta también asegura que fue ella quien libró al hijo de Joan Sebastian de la cárcel al pagar 600 mil pesos a policías y testigos. Es decir, compró su silencio.

Por supuesto, la bailarina niega la información asegurando que es una vil mentira que podría costarle caro al medio ya que está considerando establecer una demanda.

Vía Instagram, la también actriz se lanza contra TV Notas, llamándola “la revista de las mentiras”.

"Nuevamente la revista de las mentiras saca una nota calumniosa. Lo bueno es que ya nadie les cree. Recurren a dibujos (calumniosos) para armar noticias falsas. Pobres de los incautos que engañan y que irrespeto para sus propios clientes.

Ante tanto invento y tan poco talento y oficio para crear contenidos, solo tengo una cosa que decir de manera categórica: MENTIRA, TVNotas MIENTE" Maribel Guardia. Actriz y bailarina

Asimismo deja claro que es desgastante dar réplica a todas las mentiras que fabrican y que no piensa caer en el chantaje de darles exclusivas a cambio de que frenen sus informes falsos.

“Evalúo la posibilidad de demandar. Los artistas podemos vivir sin este medio” Maribel Guardia. Actriz y bailarina

Las reacciones no se hicieron esperar. Sus miles de seguidores no tardaron en expresarle apoyo y pedirle no enojarse y mucho menos darle publicidad a la revista.